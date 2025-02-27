شكرا لقرائتكم خبر عن شاي الكاموميل مش بس هيهديك.. فوائد لا تتوقعها منها علاج الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

شاي الكاموميل أو البابونج له بعض الفوائد الصحية المحتملة التي قد تفاجئك، بخلاف أنه يساعدك على الاسترخاء فهو يحسن صحة القلب وصحة الجهاز الهضمي والصحة العقلية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد شاي البابونج، بحسب موقع Eating Well.

6 فوائد صحية لشاي الكاموميل 1. قد يساعدك على النوم بشكل أفضل

تعتبر فوائد الكاموميل في النوم من أكثر الفوائد التي يتم الترويج لها على نطاق واسع، في الأبحاث، وجد أن البابونج يحسن النوم، وخاصة في البقاء نائمًا لفترة أطول.

وفقًا لدراسة حديثة قد تؤدي جودة النوم السيئة إلى زيادة القلق وخطر الاكتئاب، لذا فإن جودة النوم الأفضل التي يعززها شاي البابونج قد يكون لها تأثيرات طويلة المدى على الصحة العقلية.

2. قد يحسن المضاعفات الصحية المرتبطة بالسرطان

يعد السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، وغني عن القول أن مضاعفات السرطان يمكن أن تكون ضارة بجودة حياة الشخص.

البابونج قد يكون علاجًا مساعدًا مفيدًا لتخفيف بعض المضاعفات الصحية المرتبطة بالسرطان.

وجدت الدراسة أن البابونج ساعد بشكل فعال في تقليل التهاب الغشاء المخاطي الفموي ومضاعفات الجلد والاكتئاب والقيء لدى مرضى السرطان.

كما ساعد في تحسين شهيتهم ونوعية حياتهم. استخدمت الدراسات في هذه المراجعة أشكالًا مختلفة من البابونج، بما في ذلك غسول الفم والمواد الموضعية والشاي والكبسولات والشراب والتدليك بالروائح، لذلك لا يمكننا القول إن هذه التأثيرات تنطبق جميعها على شاي البابونج على وجه التحديد.

3. قد يعزز صحة الجهاز الهضمي

البابونج يهدئ أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) ويقلل الالتهاب عند شربه بعد الوجبات أو قبل النوم،بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل كمضاد للتشنجات، مما يقلل من تقلصات المعدة التي يمكن أن تسبب الإسهال.

4. قد يقلل من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الإصابة بمرض السكري تجعلك أكثر عرضة للمضاعفات الطبية الأخرى مثل فقدان البصر وأمراض القلب وأمراض الكلى المزمنة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ملفه المضاد للأكسدة، فقد يساعد شاي البابونج في علاج المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكري.

وجدت دراسة جديدة أن البابونج ساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والمضاعفات الكلوية والكبدية وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري.

البابونج غني بالمركبات الفينولية والتربينويدات - يمكن أن تعمل هذه المركبات كخيار علاجي عشبي لمرض السكري.

5. قد يعزز صحة القلب

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وقد يحسن شاي البابونج صحة القلب، لأنه قد يحسن مستويات الدهون.

وجدت دراسة أن المشاركين الذين تناولوا مزيجًا من الزعفران وشاي البابونج مرتين في اليوم لمدة شهر، بالإضافة إلى أدويتهم المعتادة، كان لديهم مستويات أفضل بكثير من الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وقيم الاكتئاب، مقارنة بمجموعة التحكم التي استمرت في تناول أدويتها المعتادة ولكن لم تشرب الشاي، وفقًا لبحث نُشر في مجلة الجمعية الطبية الباكستانية.

6. قد يحسن أعراض الاكتئاب

قد يحسن البابونج أعراض الاكتئاب، قد يقلل التأثير الإيجابي للبابونج على جودة النوم أيضًا من خطر الاكتئاب، حيث ترتبط جودة النوم السيئة بالاكتئاب.