شكرا لقرائتكم خبر عن سيبوها تنام.. دراسة تؤكد: النساء فى حاجة لساعات نوم أكثر من الرجال والان مع تفاصيل الخبر

يحتاج كل شخص منا إلى النوم الهادئ العميق، وهو السبب الحقيقي الذي يعزز من صحتك العامة النفسية والجسدية، وهناك عدد قليل من الأسباب المهمة التي تجعل النساء أكثر طلبًا للنوم وحاجة له عن الرجال، هذا ما أكدته دراسة نشرت في موقع كليفلاند كلينك.

متوسط احتياج النوم

متوسط احتياج النوم يتراوح من سبع إلى تسع ساعات يوميًا وتختلف من شخص لآخر وفقًا لطبيعة النوم والمناعة والصحة، ولكن تحتاج المرأة إلى النوم لعدد ساعات أطول ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:

أسباب احتياج المرأة إلى نوم أطول

- أظهرت دراسة أن السيدات تحتاج إلى النوم أكثر من الرجال، وذلك لأنهن ينمن 11 دقيقة وفقًا للدراسة عن الرجال في المتوسط.

- قالت أخصائية اضطرابات النوم ميشيل درورب، إن متوسط النوم للبالغين من سبع إلى تسع ساعات ولكن السيدات يحتجن إلى مدة أطول نتيجة الهرمونات المتقلبة، حيث يؤثر في هرموناتهن الايقاع اليومي، وعندما تتقلب الهرمونات تصبح دورة النوم وتقلبه أيضًا.

- كذلك الوضع النفسي للسيدات، فارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق ومشاكل الصحة النفسية ارتبطت على الدوام بقلة النوم واضطراباته، لذا في السيدات يحتجن إلى ساعات نوم أطول أكثر من الرجال للوقاية من تلك الاضطرابات.

الحالات التي تحتاج إلى نوم أطول

- النوم لدى السيدات يجب أن يستغرق وقتًا أطول خاصة أثناء مرحلة انقطاع الطمث.

- كذلك إذا كانت تعاني من مرض من الأمراض المزمنة مثل مرض الغدة الدرقية وغيرها.

- كما تم الربط على الدوام بمشاكل واضطرابات النوم ببعض الأمراض مثل متلازمة تململ الساقين التي تصيب النساء أكثر من الرجال، فضلاً عن انقطاع التنفس أثناء النوم بعد انقطاع الطمث أيضًا.

طرق الحصول على نوم جيد

1. معرفة المقدار المناسب من النوم: اهتم بمعرفة المقدار المناسب لك من النوم وفقًا لحساباتك وطبيعة جسمك وقدرتك على الشعور بالراحة وثبت هذه الساعات يوميًا.

2. الحصول على قسط كافي من النوم احصل على قسط كافي من النوم خاصة عندما تشعر بالتعب أو عند الحاجة للنوم.

3. تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم ولا تكثر منها.

4. خلق بيئة نوم جيدة: اجعل النوم في بيئة جيدة وخلق بيئة مظلمة ودرجات الحرارة تكون فيها معتدلة ولا تكون فيها الإلكترونيات.

5. وضع جدول للنوم: ضع جدولاً للنوم والتزم به صباحًا ومساءً وكل العائلة.

6. ممارسة التأمل أو كتابة المذكرات: يمكنك ممارسة بعض التأمل أو كتابة مذكراتك قبل النوم لتحسين عادات النوم.

7. ممارسة النشاط البدني: مارس النشاط البدني على مدار اليوم، يجعلك تدخل في نوم عميق.