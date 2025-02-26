شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات مهمة لمرضى السكر قبل رمضان.. هؤلاء ممنوعون من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

في رمضان تختلف المؤشرات والتوصيات بين مرضى السكري من النوع الأول ومرضى السكري من النوع الثاني بسبب الفروقات في طبيعة المرض والعلاج.

وتحدث الخليج 365 مع الدكتورة منى ثابت أستاذ الباطنة والغدد الصماء في كلية طب قصر العيني، والتي أوضحت جميع المؤشرات والتوصيات الخاصة بمرضى السكر خلال شهر رمضان، وهي:

أولًا: مرضى السكر من النوع الأول

-يُعتبر الصيام تحديًا كبيرًا لهذا النوع من الإصابة بالسكر، خاصةً لأنهم يعتمدون على الأنسولين بشكل رئيسي، وتعد المؤشرات المهمة لمرضى السكري من النوع الأول في رمضان هي:

-خطر انخفاض السكر: بسبب الإنسولين وعدم تناول الطعام لفترة طويلة.

-خطر ارتفاع السكر: خاصةً إذا لم تُضبط جرعات الإنسولين أو عند تناول وجبات كبيرة ودسمة في الإفطار.

-خطر الحماض الكيتوني السكري: قد يحدث عند نقص الأنسولين وارتفاع السكر، مما يسبب الغثيان والقيء وألم البطن.

متى يجب على مرضي السكري من النوع الأول الإفطار في رمضان ؟

إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملغ/ديسيلتر.

إذا ارتفع مستوى السكر إلى أكثر من 300 ملغ/ديسيلتر.

أو عند ظهور أعراض الحمض الكيتوني (غثيان، قيء، ألم في البطن، رائحة نفس تشبه الفواكه).

عند الشعور بالإجهاد الشديد أو الدوخة.

ثانيًا: مرضى السكري من النوع الثاني

أكدت ثابت، أنه يمكن لمعظم مرضى السكري من النوع الثاني الصيام بأمان إذا كانت حالتهم مستقرة، خاصة إذا كانوا يعتمدون على الحمية أو أدوية فموية ولا يحتاجون إلى الأنسولين.

والمؤشرات المهمة لمرضى السكري من النوع الثاني في رمضان هي:

خطر انخفاض السكر: خاصّةً إذا كانوا يتناولون أدوية تُحفّز إفراز الأنسولين أو الإنسولين نفسه.

خطر ارتفاع السكر: عند الإفراط في تناول الطعام في الإفطار أو السحور.

خطر الجفاف: خصوصًا لكبار السن أو في الأيام الحارة.

متى يجب الإفطار لمرضي السكر من النوع الثاني؟

إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملج/ديسيلتر.

إذا ارتفع مستوى السكر إلى أكثر من 300 ملج/ديسيلتر.

عند الشعور بالدوخة أو الإعياء الشديد.

عند ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم وقلة التبول.

نصائح عامة لمرضى السكري من النوعين في رمضان

وقدمت أستاذ الباطنة، العديد من النصائح المهمة لمرضي السكر بشكل عام خلال شهر رمضان، ومنها:

1. استشارة الطبيب قبل رمضان لضبط الأدوية أو جرعات الإنسولين.

2. قياس مستوى السكر بانتظام حتى لو كان ذلك يعني الإفطار، فالسلامة أولًا.

3. تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون عند الإفطار لتجنب ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر.

4. شرب الماء بكثرة بين الإفطار والسحور للوقاية من الجفاف.

5. تأخير السحور وتبكير الإفطار للحد من فترة الصيام الطويلة.