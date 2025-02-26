شكرا لقرائتكم خبر عن حيل نفسية هتقلل وزنك من غير الشعور بالحرمان والان مع تفاصيل الخبر

تغير سلوكك الغذائي وتبني أسلوب حياة صحي هو أحد أهم الخطوات للتمتع بصحة جيدة وانقاص الوزن ونجاح أي نظام رجيم أو نظام رياضي، وفقًا لتقرير نشر في موقع ucsf، يجب أن تتبنى أسلوب حياة صحي ومعرفة تامة بالتغذية وممارسة التمارين الرياضية وزيادة الطاقة.

تعديل سلوكك اليومى

يجب أن تتحكم في الكثير من العوامل لكي تتمكن من انقاص وزنك من خلال تعديل سلوكك تجاه الطعام، ومن أبرز هذه العوامل ممارسة الرياضة بشكل جيد ومميز:

- مارس الرياضة بشكل مثالي وجيد ومنظم.

- حاول السير خلال ذهابك إلى العمل.

- احصل على رفيق جيد لممارسة الرياضة لكي يشجعك.

- ممارسة الرياضة بانتظام سبيلك للتخلص من الوزن أمر ضروري وحتمي بجانب أنظمة الرجيم.

اتبع نظامًا صحيًا وقواعد صحية لا تتهون فيها:

- اجعل صحتك أولوية وتمتعك بالوزن المثالي من أولوياتك.

- كن واقعي في تحديد أهدافك للوصول للوزن الجيد وليس شرطًا أن يكون مثالياً.

- ركز على أسلوب الأكل الصحي الخاص بك.

- قواعد التسوق.

- حيل نفسية تؤكد لك أنه لا يمكنك التسوق عندما تكون جائعاً أو متعباً.

للحفاظ على وزنك، ابحث دومًا عن البدائل في الطعام التي تحتوي على السعرات الحرارية أقل، وقارن بين المنتجات واختر المناسبة لصحتك ووزنك ونظامك الغذائي.

اضبط طريقة تناولك للطعام خارج المنزل وكذلك كمياته:

- تناول الأطعمة المنخفضة السعرات الحرارية مثل الخضروات والفاكهة.

- تناول كل ما تحب ولكن بكميات صغيرة للغاية.

- تحكم في بيئة تناول الطعام.

- اهتم بملء نصف طبقك بالخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والقليل جداً من النشويات.

عليك بالالتزام بمجموعة من القواعد:

- تناول طعاماً صحيًا وابقِ الأطعمة المغريّة خارج المنزل ولا تشتريها.

- احتفظ بوجبات صحية في متناول اليد مثل الفاكهة والخضروات والفاكهة المعلبة والجبن الخالية من الدهون.

- تناول الطعام ببطء وأثناء الجلوس ولا تتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو القراءة، على سبيل المثال.