الماء سر الصحة والحيوية.. فوائد مذهلة تجعلك لا تستغني عنه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يعد الماء عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان، حيث يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم وأداء وظائفه بشكل سليم. وفقًا لتوصيات المختصين، يُنصح بشرب 6-8 أكواب من الماء يوميًا لضمان الترطيب الأمثل وتحسين الوظائف الحيوية.

يساعد الماء في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية، وترطيب المفاصل، وحماية النخاع الشوكي، كما يساهم في التخلص من الفضلات عن طريق البول، التعرق، وتفريغ الأمعاء. ومن المدهش أيضًا أن شرب كميات كافية من الماء يقلل من الشعور بالجوع، مما قد يساعد في الحفاظ على الوزن المثالي.

من ناحية أخرى، فإن قلة شرب الماء تؤدي إلى بطء عملية الأيض، مما قد يساهم في زيادة الوزن. لذا، اجعل الماء رفيقك اليومي وتمتع بصحة وحيوية دائمة!

نسخ الرابط تم نسخ الرابط