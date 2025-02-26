شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خطوة سهلة عشان تحافظ على صحة الكلى فى رمضان.. ما تنساش المياه والان مع تفاصيل الخبر

الكلية هي مصفاة الجسم من كل سمومه، صحة الكليتين يجب أن تكون في مقدمه اهتمامات كل شخص خاصة في شهر رمضان، فتنظيم السوائل وتنظيم النظام الغذائي ونظام التروية للجسم وللكلية من أهم الخطوات التي يجب اتباعها. هذا ما أكده الدكتور تامر زكريا، أستاذ جراحات الكلى والمسالك بكلية طب قصر العيني.

أهمية الترطيب

خلال شهر رمضان المعظم، لابد من الاهتمام بالنظام الغذائي ونظام ترطيب الجسم بالكامل، فترطيب الجسم وعدم دخوله في مرحلة جفاف بسبب الممارسات الخاطئة أثناء الصيام والافطار، هو السبب الرئيسي في الحفاظ على صحة الكليتين بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص.

نصائح للحفاظ على صحة الكليتين

ومن أهم النصائح التي تحافظ على الكلية بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص:

- ضغط الدم: اهتم بالحفاظ على قياسات مستوى ضغط الدم وحمايته من الارتفاع، واستشر طبيبك إذا ما ارتفعت لديك مستويات ضغط الدم.

- مستويات السكر في الدم: حافظ على مستويات وقياسات السكر في الدم، وإذا كنت من مرضى السكر سواء النوع الأول أو النوع الثاني عليك بالمتابعة اللصيقة خلال شهر رمضان مع طبيبك المختص للحفاظ على صحة الكلية.

- الترطيب: اهتم بالترطيب الشديد، شرب المياه والسوائل أيًا كان نوعها ما دامت منزوعة السكر أحد أسباب الترطيب العميق للكلى وللجسم بشكل عام.

- الاطعمة المائية: اهتم بتناول الأطعمة التي تحتوي على المياه في تكوينها مثل الخضراوات الورقية والخيار والفاكهة الغنية بالمياه.

- حبس البول: اهتم بعدم حبس البول أو تاخير التبول بين الإفطار والسحور.

- نظام الوجبات: لابد من الاهتمام بتطبيق نظام الوجبات قليلة الكمية كثيرة العدد مع الترطيب المناسب في كل وجبة.

- زيارة الطبيب: لا تهمل الزيارة الطبيب للكلى إذا كنت مريضًا بأي مشكلة فيها أثناء شهر رمضان.

- أدوية الكليتين: أدوية الكليتين أو أدوية الأملاح أو أدوية إدرار البول لابد أن تعطى وفقًا لطبيب مختص وليس بشكل عشوائي يحدد مواعيدها في شهر رمضان بشكل خاص.

- التدخين: ابتعد عن التدخين قدر الإمكان، اقلع عنه تمامًا واستغل شهر رمضان فرصة لذلك.

- الراحة: احصل على راحة جيدة خلال شهر رمضان وعدم الإفراط في السهر وقلة النوم.

- النشاط الجسدي: اهتم بالممارسة النشاط الجسدي والبدني دون الإفراط، وبشكل متعادل ومتوازن بسبب الصيام، مع الاهتمام بالترطيب الجيد إذا كنت تمارس الرياضة.