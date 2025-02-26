شكرا لقرائتكم خبر عن لو مامي جديدة.. تجنبي هذه الأخطاء عند إدخال الطعام الصلب لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك يمثل مرحلة مهمة، ولكنه قد يكون مرهقًا أيضًا للأمهات الجدد، ومع وجود الكثير من النصائح المتاحة، فمن السهل ارتكاب أخطاء قد تؤثر على تغذية طفلك وصحته.



ويوضح أحد الخبراء بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الأمهات عند البدء في تقديم الأطعمة الصلبة ويقدم نصائح عملية لضمان حصول طفلك على التغذية الصحيحة، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

الأخطاء الشائعة التي تركتبه الأمهات عند تقديم الأطعمة الصلبة لأطفالهن

تسلط الدكتورة مادهافي بهارادواج، طبيبة الأطفال في الهند الضوء على العديد من هذه الأخطاء غالبًا عند إدخال الأطعمة الصلبة إلى النظام الغذائي لأطفالهم، ومنها:

-تجنب الأطعمة المائية

يقوم العديد من الآباء بتخفيف الأرز أو العدس بالماء لتسهيل إطعامه، فيجب مزجهما بشكل صحيح وإطعامهما للطفل. إذا ملأت معدة الطفل بالماء، فكيف سيحصل على التغذية.

-الحد من تناول الحليب

في حين أن الحليب مهم، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يقلل من شهيته للأطعمة الصلبة، ولذا لا ينبغي إعطاء الطفل زجاجة مليئة بالحليب ولكن ركز على الوجبات الرئيسية أولاً، ثم قدم القليل من الحليب.

-تجنب عصائر الفاكهة

قد تبدو عصائر الفاكهة صحية، لكنها تفتقر إلى الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة الكاملة، ولذا لا ينبغي لنا أن نعطي الطفل عصائر الفاكهة. بدلاً من ذلك، نقدم الفاكهة كاملة، فهي أكثر تغذية.

-تجنب البسكويت والوجبات السريعة

قد يبدو غمس البسكويت في الحليب بمثابة وجبة خفيفة سريعة، لكنه ليس خيارًا صحيًا، حيث يحتوي البسكويت على الدقيق والسكر، وإذا قمت بإطعام الطفل طعامًا غير صحي، فسوف يشتهي المزيد من الطعام غير الصحي في المستقبل.

-لا تتوقف عن تناول الأطعمة الصحية أثناء المرض

يتوقف العديد من الآباء عن إطعام أطفالهم الفواكه أو اللبن أو الأرز أو الموز عندما يصابون بنزلة برد أو سعال، فإذا توقفت عن إطعام كل هذه الأطعمة، فماذا سيأكل الطفل؟ هذه الأطعمة ضرورية لتغذيته، حتى أثناء المرض.

-تجنب مخاطر الاختناق

قد تشكل الأطعمة مثل الفول السوداني والحمص أو غيرها من الأطعمة التي تحتوي على الحبوب خطر الاختناق، ولذا يتعين علينا أن ننقذ الطفل من مثل هذه الأطعمة. فقد يتعرض للاختناق، لذا فمن الأفضل تجنبها.

-قل لا للمشروبات السكرية

تحتوي عصائر الفاكهة المعلبة على نسبة عالية من السكر وهي غير مناسبة للأطفال.

فنشرت دراسة في مجلة طب الجهاز الهضمي والتغذية عند الأطفال تسلط الضوء على أهمية تقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية خلال مرحلة الفطام، وكشفت الدراسة أن الأطفال الذين تناولوا الفواكه والخضراوات الكاملة والوجبات المخلوطة بشكل صحيح كان نموهم وتطورهم أفضل مقارنة بأولئك الذين تناولوا الأطعمة المخففة .

نصائح لتقديم الأطعمة الصلبة بالطريقة الصحيحة

فيما يلي بعض النصائح العملية لضمان حصول طفلك على أفضل بداية مع الأطعمة الصلبة:

-ابدأى بالأطعمة المكونة من مكون واحد

ابدأى بالأطعمة البسيطة وسهلة الهضم مثل الموز المهروس، أو البطاطا الحلوة، أو حبوب الأرز.

-تقديم التنوع تدريجيًا

أضيفي الأطعمة الجديدة إلى النظام الغذائي لطفلك تدريجيًا، واحدًا تلو الآخر، لمراقبة الحساسية.

-التركيز على الملمس

مع نمو طفلك، انتقلي من الأطعمة المهروسة إلى الأطعمة المهروسة والمفرومة ناعماً لتشجيعه على المضغ.

-تجنب إضافة السكر والملح

لا يحتاج الأطفال إلى إضافة سكر أو ملح إضافي إلى نظامهم الغذائي. التزم بالنكهات الطبيعية.

