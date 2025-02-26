شكرا لقرائتكم خبر عن عشات صحتك.. أهم 6 فيتامينات لكل امرأة والان مع تفاصيل الخبر

النساء في جميع الأعمار أكثر عرضة لنقص العناصر الغذائية والمعادن المهمة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل أمراض القلب وهشاشة العظام أو ضعف العظام في وقت لاحق من الحياة، لكن الحصول على ما يكفي من هذه العناصر يمكن أن يمنع مشاكل صحتك العقلية والجسدية، في هذا التقرير نتعرف على أهم 6 فيتامينات يجب أن تتناولها كل امرأة، بحسب موقع "تايمز ناو".

الفيتامينات والمعادن المختلفة لها وظائف مختلفة، تؤثر على كل شيء من أعصابك وعظامك إلى مدى جودة تخثر الدم.

إن تناول نظام غذائي متوازن مع الكثير من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة يوفر الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها، ولكن إذا لم تكن قادرًا على تناول وجبات صحية دائمًا، فإن تناول المكملات الغذائية يساعد، يمكن لطبيبك أن يصف لك مكملات تحتوي على فيتامينات ومعادن متعددة، والتي تُعرف عادةً باسم الفيتامينات المتعددة.

الفيتامينات الموصى بها للنساء فيتامين ب9 أو حمض الفوليك

يُعرف حمض الفوليك أيضًا باسم فيتامين ب9، وهو عنصر غذائي أساسي، خاصةً إذا كنت تتطلعين إلى الحمل، وفقًا للخبراء، يقلل حمض الفوليك من خطر حدوث مضاعفات للجنين، وخاصة تلك التي تتعلق بالعمود الفقري والدماغ. كما أنه يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ويساعد في هضم البروتين.

وفقًا للدراسات، يحدث نقص حمض الفوليك عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي منه. تشمل الأعراض التعب والضعف وتقرحات الفم والمشاكل العصبية.

فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ينتمي إلى عائلة من المركبات التي تشمل فيتامينات د1 ود2 ود3. في حين ينتج جسمك ما يكفي من فيتامين د بشكل طبيعي عندما يتعرض مباشرة لأشعة الشمس، تعاني معظم النساء من نقصه، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية مختلفة.

يؤدي فيتامين د العديد من الوظائف المهمة، والتي تشمل تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور وتسهيل وظيفة الجهاز المناعي الصحي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي النقص إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتصلب المتعدد وحتى خطر الاكتئاب.

الكولين

غالبًا ما يتم تصنيف الكولين مع فيتامين ب المركب بسبب أوجه التشابه بينهما. في الواقع، يؤثر هذا المغذي على عدد من الوظائف الحيوية للجسم. فهو يساعد على تقليل الكوليسترول، والتحكم في تقلبات المزاج، وحماية الكبد من التلف الناتج عن الكحول. كما أنها قد تخفض ضغط الدم، وتعزز الذاكرة، وتعالج مرض الزهايمر.

قد يعزز الكولين أيضًا الأداء الرياضي ويمنع عيوب الأنبوب العصبي أثناء الحمل.

فيتامين هـ

يُعرف أيضًا باسم توكوفيرول، ويتضمن فيتامين هـ مركبات ذات صلة تسمى توكوترينول. يقول الخبراء إن أجسام النساء تحتاج إليه للحفاظ على صحة الخلايا بصرف النظر عن إبطاء علامات الشيخوخة أيضًا. لكنك تزيد من خطر النزيف إذا تناولت الكثير منه كل يوم.

فيتامين ك

يلعب فيتامين ك دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة العظام ومساعدة تخثر الدم، وخاصة بعد انقطاع الطمث.

فيتامين سي

يُعرف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، ويساعد فيتامين سي في التئام الجروح ويساعد جسمك على تكوين خلايا الدم الحمراء.

كما أنه يعزز مستويات مادة كيميائية في الدماغ تسمى النورادرينالين، والتي تجعلك تشعر بمزيد من اليقظة وتزيد من تركيزك.

تُظهر الدراسات أنه عندما تكون تحت الكثير من التوتر، أو مع تقدمك في السن، تنخفض مستويات حمض الأسكوربيك لديك.

جرعات الفيتامينات المتعددة

وفقًا للخبراء، تختلف الفيتامينات المتعددة على نطاق واسع حسب العلامة التجارية أو التركيبة، وكل زجاجة لها ملصق تفصيلي يسرد جميع الفيتامينات والمعادن في كل مكمل.

تصنع معظم العلامات التجارية فيتامينات متعددة مصممة خصيصًا للقيمة اليومية للرجال والنساء والأطفال والنساء الحوامل.

يجب أن تجدي فيتامينات متعددة تلبي القيمة اليومية الموصى بها .

حجم الحصة الواحدة هو قرص أو قرصان يوميًا، اقرأي الملصق بعناية لتجنب تناول الكثير أو القليل جدًا من الكمية اليومية الموصى بها.

لا توجد قواعد صارمة وسريعة لأفضل وقت في اليوم لتناول الفيتامينات المتعددة.

يختار بعض الأشخاص تناولها في الصباح، بينما ينتظر آخرون حتى الغداء أو حتى العشاء.

إذا كانت معدتكِ حساسة، فيجب أن تفكري في تناول الفيتامينات المتعددة مع وجبة الطعام لتجنب الغثيان أو التقلصات.