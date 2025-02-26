شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات صحية تسبب ظهور القروح البيضاء على الشفاه والان مع تفاصيل الخبر

قد تبدو ظهور النتوءات البيضاء بالقرب من الشفاه غير ضارة، لكنها قد تكون إشارة من جسمك حول مشاكل صحية خطيرة، ويمكن أن تنتج هذه النتوءات عن أسباب مختلفة تتطلب الاهتمام والعناية، ويمكن أن تكون هذه النتوءات البسيطة المظهر ولكنها مؤلمة في بعض الأحيان على الشفاه أكثر من مجرد مشكلة تجميلية، فهي تشير إلى مشاكل صحية محتملة وتجعل من الضروري التمييز بين الاثنين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 6 أسباب صحية وراء ظهور النتوءات البيضاء الشائعة على الشفاه:بقع فورديس

هذه بقع صغيرة وغير مؤلمة بيضاء أو صفراء اللون ناجمة عن تضخم الغدد الدهنية، وهى غير ضارة ولكن غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين حالة طبية، وغالبًا ما يتم الخلط بين هذه الغدد الدهنية المتضخمة والتشوهات، ولكن هناك حاجة إلى نصيحة الطبيب للتحقق من الاحتمالات الأخرى.

تقرحات الفم

وهى قرح مؤلمة تظهر على شكل بقع بيضاء، ناجمة عن إصابة أو تناول أطعمة معينة، وتلتئم بشكل طبيعي ولكنها يمكن أن تتكرر، ويمكن أيضًا أن تحدث هذه القرح المؤلمة بسبب التعرض للكثير من التوتر.

مرض القلاع الفموي

مرض القلاع الفموي هو عدوى فطرية تؤدي إلى ظهور بقع بيضاء أو نتوءات، وتؤدي العدوى الفطرية التي تسببها المبيضات إلى ظهور بقع بيضاء أو نتوءات داخل الفم والشفتين. وتتطلب علاجًا مضادًا للفطريات.

الميليا

وهى أكياس بيضاء صغيرة غالبًا ما توجد حول الشفاه، ناجمة عن الكيراتين المحاصر تحت الجلد، وتتشكل هذه الأكياس الصغيرة عندما يعلق البروتين الموجود في أجسامنا والذي يسمى الكيراتين تحت الجلد، وعادة ما تكون غير ضارة.

القروح الباردة

هي عدوى فيروسية يسببها فيروس الهربس البسيط من النوع 1، وتظهر على شكل نتوءات بيضاء أو صفراء مملوءة بالسوائل وهي معدية وغالبًا ما تكون مؤلمة، ويمكن أن تحدث هذه النتوءات المملوءة بالسوائل التي يسببها فيروس الهربس البسيط.

سرطان الفم

قد تشير البقع البيضاء المستمرة أو النتوءات على الشفاه والتي لا تلتئم إلى حالة خطيرة مثل سرطان الفم، وتتطلب هذه الآفات البيضاء المستمرة عناية عاجلة، وإذا لاحظت وجود نتوءات بيضاء على شفتيك مستمرة أو تسبب إزعاجًا، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية على الفور لتحديد السبب والعلاج المناسب.