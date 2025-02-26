شكرا لقرائتكم خبر عن مابتعرفيش تقرى من قريب؟.. مشكلات العين الشائعة للنساء بعد الـ40 والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

هل تلاحظين عدم وضوح الرؤية أو عدم ارتياح في العين بعد سن الأربعين؟، يمكن أن يؤثر التقدم في السن على بصرك، من طول النظر إلى الشيخوخة إلى جفاف العين، في هذا التقرير نتعرف على أبرز مشاكل العيون التي تصيب النساء بعد سن الأربعين وطرق الوقاية، بحسب موقع "تايمز ناو".

تتجاهل العديد من النساء التغيرات الطفيفة في الرؤية، على افتراض أنها مجرد جزء من الشيخوخة لكن الاكتشاف المبكر يمكن أن يمنع المضاعفات ويحافظ على صحة العين على المدى الطويل.

1. طول النظر الشيخوخي - صعوبة قراءة النص عن قرب

طول النظر الشيخوخي هو حالة مرتبطة بالعمر حيث تتراجع الرؤية القريبة. قد تلاحظين أنك بحاجة إلى حمل الكتب أو هاتفك بعيدًا لرؤية واضحة.

يحدث هذا للجميع تقريبًا بعد سن الأربعين، يمكن أن تساعد نظارات القراءة الطبية أو العدسات متعددة البؤر، فحوصات العين المنتظمة تضمن بقاء الوصفة الطبية الخاصة بك محدثة."

2. متلازمة جفاف العين - مشكلة شائعة في سن اليأس

يمكن أن تسبب التغيرات الهرمونية، وخاصة أثناء انقطاع الطمث، جفاف العين، مما يؤدي إلى الاحمرار والحكة وعدم الراحة.

"غالبًا ما تعاني النساء من تعب وجفاف العين ولكن لا يدركن أنها حالة قابلة للعلاج، يمكن أن يخفف استخدام قطرات العين المرطبة والبقاء رطبًا واستخدام جهاز ترطيب من الأعراض.

3. إعتام عدسة العين - رؤية ضبابية وغير واضحة

يتطور إعتام عدسة العين تدريجيًا، مما يؤدي إلى رؤية ضبابية وحساسية للضوء وصعوبة الرؤية في الإضاءة الخافتة.

بحلول الوقت الذي يبدأ فيه إعتام عدسة العين في التأثير على الرؤية، غالبًا ما يكون متقدمًا، تساعد فحوصات العين المنتظمة في اكتشافها مبكرًا، يمكن للجراحة استعادة الرؤية الواضحة عند الضرورة.

4. الجلوكوما - اللص الصامت للبصر

يتسبب الجلوكوما في إتلاف العصب البصري ويمكن أن يسبب فقدانًا دائمًا للرؤية إذا لم يتم علاجه، وغالبًا ما لا تظهر عليه أي أعراض حتى يصل إلى مراحل متقدمة.

نظرًا لأن الجلوكوما لا يُظهر دائمًا علامات مبكرة، فإن اختبارات ضغط العين الروتينية أمر بالغ الأهمية، يجب على النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي من الجلوكوما توخي الحذر الشديد، لأن التدخل المبكر يبطئ تقدمه.

5. الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو فقدان الرؤية المركزية

يؤثر الضمور البقعي المرتبط بالعمر على الرؤية المركزية، مما يجعل المهام مثل القراءة والتعرف على الوجوه صعبة. تشمل العلامات المبكرة عدم وضوح الرؤية أو تشوهها.

في حين أن الضمور البقعي المرتبط بالعمر ليس له علاج، إلا أن بعض خيارات نمط الحياة يمكن أن تبطئ تقدمه.

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة في الحفاظ على صحة العين.

كيفية الحفاظ على رؤية صحية بعد سن الأربعين

- احصلى على فحوصات العين السنوية للكشف عن حالات مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين في وقت مبكر.

- راقبى مستويات الفيتامينات من خلال فحوصات الدم المنتظمة للكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب 12.

- تناولى الأطعمة الغنية بالمغذيات المليئة بالفيتامينات أ، ج، و هـ.

- ارتدِى نظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من أضرار أشعة الشمس.

- حددى وقت الشاشة وخذ فترات راحة لتقليل إجهاد العين.

-يجب على النساء إعطاء الأولوية لصحة أعينهن تمامًا كما يفعلن لصحتهن العامة، تجاهل الأعراض قد يؤدي إلى تلف دائم. إذا لاحظت تغيرات في الرؤية، فلا تؤخر زيارتك لطبيب العيون.