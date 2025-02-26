دليل شامل للمشروبات الصحية للحامل خلال شهر رمضان لتجنب الجفاف

أهمية الترطيب أثناء الحمل في رمضان

شرب السوائل يدعم الدورة الدموية بالجسم

مخاطر الجفاف على الحامل والجنين

شرب الماء ضروري لدعم وظائف الجسم

أفضل المشروبات الطبيعية التي تحافظ على الترطيب

مشروب ماء الليمون والنعناع

ماء جوز الهند:

التمر بالحليب:

العصائر الطبيعية:

شراب قمر الدين:

مشروبات يجب تجنبها أثناء الصيام

المشروبات الموصى بها للسحور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:49 صباحاً - لا جدال في أن الصيام خلال الحمل يتطلب تخطيطًا ذكيًا لضمان ترطيب الجسم والتغذية السليمة، ويكون ذلك عبر اختيار المشروبات الصحية المناسبة وتجنب العادات الغذائية الخاطئة، ما يمّكن المرأة الحامل من الصوم بأمان ودون تعريض صحتها وصحة جنينها للخطر، ومع الصيام تواجه النساء الحوامل تحديًا مزدوجًا؛ بين الحفاظ على صحة أجسادهن وصحة الجنين أثناء ساعات الصيام الطويلة، مع الخوف من الإصابة بالجفاف الذي قد يؤثر سلبًا على صحتهن.والسؤال المطروح الآن عن:، والتي تساعد على الترطيب، و المشروبات الأخرى التي يجب تجنبها؟ هنا تضع الدكتورة خديجة الراعي أخصائية التغذية العلاجية دليلًا شاملًا للمشروبات الصحية للحامل خلال الشهر الكريم.تحتاج المرأة الحامل إلى كميات كافية من السوائل يوميًا لدعم الدورة الدموية، وإنتاج السائل الأمنيوسي، وتحسين وظائف الكلى.وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب أن تشرب المرأة الحامل ما لا يقل عن 2.3 لترات من الماء يوميًا، ويزداد هذا الاحتياج في رمضان ومع الصيام.الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الصداع، التعب، الدوخة، والشعور بتقلصات مبكرة، مما يجعل الحفاظ على الترطيب أمرًا بالغ الأهمية.لذلك يجب على الحامل تجنب المشروبات المحلاة بالسكر، حيث أظهرت الدراسات أن الإفراط في تناولها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.عدم شرب كميات كافية من السوائل، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، حيث يلعب الماء دورًا رئيسيًا في دعم وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة، نقل العناصر الغذائية، وتحسين صحة الجلد والجهاز الهضمي.نقص السوائل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى السائل الأمنيوسي، مما قد يؤثر على نمو الجنين، حيث يقوم السائل بحماية الجنين داخل الرحم وتوفير البيئة المناسبة لنموه، ونقصه قد يزيد من خطر الولادة المبكرة، ويؤثر على تطور الرئتين والأعضاء الأخرى لدى الجنين.الجفاف يؤدي إلى زيادة خطر التهابات المسالك البولية، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات أثناء الحمل، حيث يمكن أن تنتشر العدوى إلى الكلى، مسببةً التهابات خطيرة قد تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن التهابات المسالك المتكررة تؤثر على صحة الجنين وتزيد من خطر الولادة المبكرة.عدم شرب كمية كافية من الماء فالوصول إلى درجة الجفاف، يسبب الشعور بالإرهاق والدوخة لدى الحوامل، وانخفاض ضغط الدم، ما يسبب الشعور بالدوخة الشديدة وحتى الإغماء في بعض الحالات.لضمان ترطيب جيد أثناء الصيام، يُفضل تناول المشروبات الطبيعية الغنية بالمعادن والفيتامينات، وإليكِ بعض المشروبات الموصى بها:وشرب ماء الليمون والنعناع يساعد على الهضم ويمنح انتعاشًا طبيعيًا، كما أنه مصدر جيد لفيتامين C الذي يعزز المناعة، ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحسن صحة الجهاز الهضمي، ويساعد أيضاً في تقليل الغثيان الذي قد تعاني منه الحامل، لكن لا يُنصح بأكثر من كوبين يوميًا لتجنب الحموضة، ما يساعد على الهضم ويمنح انتعاشًا طبيعيًا.غني بالإلكترولايتات التي تعوض نقص السوائل، كما أنه يساعد في منع تشنجات وشد العضلات وتقليل التورم الذي قد تعاني منه الحامل بسبب احتباس السوائل، ويحتوي أيضًا على المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم، لكن يُفضل تناوله بحد أقصى كوب واحد يوميًا لتفادي ارتفاع نسبة البوتاسيوم.مشروب تقليدي شائع في العديد من الدول العربية، يعزز الطاقة ويحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، والبوتاسيوم، مما يدعم صحة العظام ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.كما أن السكريات الطبيعية الموجودة في التمر تمد الجسم بالطاقة دون الحاجة إلى سكريات صناعية، لكن لا يُنصح بأكثر من كوب يوميًا بسبب ارتفاع نسبة السكر.مثل عصير البرتقال والجزر: تحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة، بالإضافة إلى البيتا كاروتين الموجود في الجزر، والذي يتحول إلى فيتامين A الضروري لنمو الجنين وتطور بصره. ومع ذلك، يُفضل تناولها بكميات معتدلة (كوب واحد يوميًا) لتجنب ارتفاع السكر، كما يُفضل التركيز على العصائر الطبيعية غير المحلاة لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بالسكر الزائد.مشروب رمضاني مشهور، يُعد مصدرًا طبيعيًا للطاقة لاحتوائه على نسبةعالية من فيتامين"أ" مما يعزز صحة الجلد والعينين،كما يساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك، وهو من المشكلات الشائعة خلال الحمل، مع ذلك تناوله يجب أن يكون باعتدال - كوب صغير يوميًا- وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السكر.هناك بعض المشروبات التي قد تسبب الجفاف أو تزيد من الشعور بالعطش، مثل:تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين، مما يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة.و الكافيين مدر للبول، مما يزيد من فقدان الماء، وإذا كنتِ لا تستطيعين الاستغناء عنها، فمن الأفضل تناولها بعد الإفطار بساعتين على الأقل لتجنب الجفاف، ويفضل أن تكون قبل النوم بعدة ساعات؛ حتى لا تؤثر على نومك،ويمكن تناول كوب من الشاي بعد السحور.تحتوي على سكريات مضافة تسبب ارتفاع السكر في الدم بسرعة، ما يؤدي إلى العطش لاحقًا.

لبن الزبادي بالعسل: يساعد على الهضم ويحافظ على الترطيب لساعات طويلة، ويُفضل تناوله بكوب واحد فقط.

الحليب الدافئ: يمنح الشعور بالشبع ويحسن جودة النوم، ويُوصى بعدم تجاوز كوب واحد.

مشروب الشعير: مصدر طبيعي للألياف، ويساعد في منع العطش، ويُنصح بتناوله بحد أقصى كوبين يوميًا.

نصائح إضافية للحفاظ على الترطيب أثناء الصيام

بدء الإفطار بكوب من الماء وثلاث تمرات: اتباعًا لسنة النبي محمد ﷺ؛ حيث يُعد التمر غذاءً مثاليًا لاحتوائه على السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة.تناول الحساء الصحي: مثل شوربة العدس أو الخضار، والتي تحتوي على كميات كبيرة من السوائل، بجانب تجنب الأطعمة المالحة والمقلية التي تزيد من احتياج الجسم للماء.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.