علامات تدل على نقص الفيتامينات عند الأطفال

آلية عمل الفيتامينات في جسم الإنسان

بعض أنواع الفيتامينات

اعلمي بأن الفيتامينات تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة الجسم، وذلك من عدة نواحٍ، حيث تُسهم في تعزيز صحة جهاز المناعة وكفاءته، إضافة إلى أنها تسهم بدور كبير في صحة الجلد والعظام وصحة العضلات التي ترتبط بها صحة عظام الإنسان طيلة حياته، بالإضافة إلى صحة وسلامة الأعصاب، وتلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على صحة حاسة البصر، وكفاءة القلب وقدرته على أداء وظائفه، وصحة الجهاز الهضمي وما يقوم به من عمليات مترابطة، فضلًا عن دورها في تعزيز أداء عمليات الجسم الحيوية، وتحفيز إنتاج الطاقة التي تساعد الإنسان على الحركة والنشاط.

لاحظي أنه يمكن الحصول على الفيتامينات وبنسب متفاوتة من العديد من المصادر الغذائية الحيوانية والنباتية المختلفة، والتي توجد حول الإنسان، وتتفاوت أسعارها؛ لكي يتمكن كل فرد من الحصول عليها، وذلك ضمن وجبات طعامه اليومية، علماً بأن جسم الإنسان قد يتمكن من إنتاج كميات ضئيلة لا تكفي حاجته من بعض أنواع الفيتامينات، إلا أن معظمها لا يستطيع الجسم إنتاجها، ولذلك يجب أن تعرفي مصادر الفيتامينات المهمة، خاصة أطعمة تعزز جهاز المناعة لدى الأطفال لكي لا يصابون بالأمراض باستمرار، مما يؤثر على نموهم، كما أن نقص الفيتامينات يؤدي إلى أضرار صحية لا تتخيلها الأم، ويكون العلاج هو تقديم مصادرها الغذائية، أو تناولها على شكل مكملات غذائية تحت وصاية الطبيب.

أسباب نقص الفيتامينات عند الأطفال

توقعي أن يصاب طفلك بنقص في الفيتامينات بجسمه في حال أنه يعاني من سوء التغذية، ويرجع السبب للأم غالباً، والتي يجب أن تعرف سوء تغذية الطفل.. أسبابها وأعراضها وطرق علاجها، حيث إن الاختيارات الخاطئة والخيارات الصحية التي تقدمها الأم لطفلها بعد أن تنتهي مرحلة الرضاعة؛ تؤدي إلى أن يصاب بسوء التغذية، وأول أعراضها نقص الحديد، وبالتالي نقص شهية الطفل، بحيث لا يُقبل على تناول الطعام المغذي، ويتجه لتناول الأصناف عديمة الفائدة؛ مثل السناكس ورقائق البطاطس والحلويات والسكاكر، والتي تؤدي إلى ضعف إقباله على تناول مصادر الفيتامينات؛ مثل الخضار والفاكهة والبروتين بأنواعه.

لاحظي أن طفلك سوف يصاب بنقص في نسبة الفيتامينات في جسمه، في حال كان معدل نمو الطفل لا يتناسب مع كمية الطعام التي تقدمينها له، حيث إن الطفل يحتاج إلى كمية من الطعام المغذي والمتكامل، لكي يكون كافياً لوزنه وطوله، فيستطيع الجسم القيام بالعمليات الحيوية وتخزين الدهون والحصول على الطاقة.

اعلمي بأن من أسباب نقص الفيتامينات عند الأطفال هو اتباع بعض العادات غير الصحية؛ مثل طهي الخضروات لمدة طويلة، مما يؤدي لفقدان الفيتامينات منها، وكذلك شرب الشاي بعد تناول الوجبات، والإكثار من شرب النسكافيه مثلاً والمشروبات الغازية، وهذه المشروبات تمنع امتصاص العناصر الغذائية المهمة في جسم الطفل.

اعلمي بأنه من الضروري أن يكون لديكِ معلومات حول أسباب خفية تؤدي لنقص الفيتامينات عند الطفل؛ مثل سوء الامتصاص في جهاز الطفل الهضمي، أو تناول بعض الأدوية التي تمنع الجسم من الاستفادة من الفيتامينات، إضافة إلى إصابة الطفل ببعض الأمراض؛ مثل الفشل الكلوي أو أمراض الكبد.

أعراض نقص الفيتامينات عند الطفل

ضعف الرؤية الليلية

مشاكل الرؤية عند الأطفال

توقعي أن يعاني طفلك من مشاكل في حاسة البصر، ويعود ذلك إلى نقص فيتامين "أ"، ويجب أن تعرفي أعراض نقص فيتامين أ عند الأطفال وكيف يتم تعويضه؟ لكي تحمي طفلك من الإصابة بما يعرف بالعشى الليلي؛ أي ضعف الإبصار ليلاً، حيث يعاني الطفل من صعوبة الرؤية ليلاً مع ظهور أعراض الملتحمة لديه، ويجب أن تعرف الأم الأعراض الأخرى لنقص هذا الفيتامين على البصر؛ كأن يعاني الطفل من حرقة في العينين، وصعوبة الرؤية في الأماكن المظلمة، والشعور الدائم بجفاف العين، مع ظهور تقرحات على القرنية؛ تظهر على شكل بقع صغيرة بيضاء اللون، وتُعرف هذه البقع بمسمى "بقع بيتو"، والتي تؤدي لفقدان البصر في حال إهمال علاجها.

آلام العضلات

توقعي أن يشكو الطفل، مثله مثل الكبار، من ألم دائم في العضلات، إضافة إلى أعراض أخرى؛ بسبب نقص فيتامين "ب" ومشتقاته، حيث يتعرض الطفل لمشكلات ترتبط بضعف شهية الطفل، والشعور الدائم بالضعف العام، وسرعة التهيج، وكذلك تأخر تحقيق مظاهر النمو الطبيعية؛ مثل المشي، مع بلوغه سنة مثلاً، مع ظهور تقرحات على الشفتين واللسان، وظهور بعض الأعراض المتعلقة بالأعصاب في عمر مبكر؛ مثل عدم التوازن، واختلال التوازن، وتظهر عند الطفل أعراض أخرى، ومنها تغير الحالة المزاجية، والميل دوماً للكآبة، والعصبية، وسرعة البكاء.

الشعور بالتعب والإرهاق

طفل مصاب بالتعب والإرهاق

توقعي أنه في حال نقص فيتامين "د" في جسم طفلك؛ أن يعاني من أعراض مهمة تؤثر على أداء أجهزة جسمه الحيوية، حيث يعد هذا الفيتامين من الفيتامينات القائدة؛ بمعنى أنه يساعد على أداء وعمل فيتامينات أخرى، ولذلك يجب أن تعرفي أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال، حيث إنه يسهم بدور كبير في حماية الطفل من الإصابة بالكساح، الذي تتضمن أعراضه ظهور تشوهات في العظام، وتأخر نموها، وتقوس الساقين، بالإضافة إلى ظهور ضعف العضلات، وشكوى الطفل من ألم العظام بصفة عامة، كما يلعب دوراً في حال نقصه في تأخر ظهور أسنان الطفل وتسوسها بسرعة، كما يصاب الطفل بتأخر المشي والتسنين وكثرة التعرض للكسور؛ بسبب نقص الكالسيوم الذي يسهم فيتامين "د" دوراً كبيراً في امتصاصه.

مشاكل الأسنان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:49 صباحاً - من المعروف أن الفيتامينات هي عبارة عن مركبات عضوية يحتاجها جسم الانسان بشكل أساسي؛ حيث إنها مهمة وضرورية لتعزيز أداء الإنزيمات والعمليات الحيوية المختلفة، والتي من دونها تتوقف حياة الإنسان، ولكن مع تطور الحياة الحديثة؛ بدأ الاهتمام بتقديم مصادر الفيتامينات للأطفال، الذين يكونون في طور النمو، ينسحب تدريجياً مع الاهتمام بتقديم الأصناف الغذائية الفقيرة المحتوى من هذه المركبات المهمة، والتي يحبها الصغار؛ بسبب طعمها وما يضاف لها من مكسبات اللون والرائحة.على الرغم من أهمية الفيتامينات للكبار والصغار، فإن الاهتمام بالحصول على حصص يومية منها بدأ ينحسر تدريجياً، وأصبح الكثير من الأطفال يعانون من أعراض نقص الفيتامينات، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور أمجد موسى، حيث أشار إلىمثل الضعف العام والصداع وضعف المناعة وتسوس الأسنان وضعف البصر ليلاً، وغيرها، في الآتي:توقعي أن تظهر في سن مبكرة مشاكل الأسنان عند طفلك؛ بسبب نقص فيتامين "سي"، حيث إنه من الفيتامينات التي ترتبط بصحة الفم واللثة عموماً، ونقص تقديم الأم الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" لطفلها يؤدي إلى ظهور أعراض؛ تشمل كثرة تعرض الطفل للإصابة بالأمراض؛ أي نقص المناعة، إضافة لظهور النزيف والبقع الحمراء تحت الجلد، مع إصابة الطفل ما يعرف بمرض الإسقربوط، والذي تكون أهم أعراضه احمرار وتضخم اللثة، بالإضافة إلى الضعف العام، ونقص شهية الطفل، والإصابة بفقر الدم، حيث يسهم فيتامين "سي" بدور كبير في تعزيز امتصاص الحديد.قد يهمك أيضاً: ما مواعيد تقديم الفيتامينات لطفلك خلال النهار؟* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ استشارة طبيب متخصص.