شكرا لقرائتكم خبر عن من المعدة إلى المفاصل.. 5 مشروبات عشبية لعلاج التهابات الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم للإصابة أو العدوى، ومع ذلك، قد يظهر الالتهاب المزمن في العديد من المشاكل الصحية، مثل التهاب المفاصل، وأمراض القلب، ومشاكل الجهاز الهضمي، ومن المثير للاهتمام أن الطبيعة توفر عددًا كبيرًا من الأعشاب ذات الخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء، إن تضمين هذه الأعشاب في الحياة اليومية من خلال المشروبات يمكن أن يكون وسيلة رائعة وفعالة للسيطرة على الالتهاب بكل أشكاله وعلاجه، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 مشروبات عشبية مضادة للالتهابات:حليب الكركم الذهبى

يحتوي حليب الكركم الذهبي على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويعد حليب الكركم المعروف أيضًا باسم "الحليب الذهبي"، أحد أفضل المشروبات لمحاربة الالتهابات، ولتحضيره، قم بتسخين كوب من الحليب أو بديل نباتي وأضف 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وقليل من الفلفل الأسود (لتعزيز امتصاص الكركمين) وملعقة صغيرة من العسل للتحلية، ويمكن أن يساعد شرب الحليب الذهبي بانتظام في تقليل آلام المفاصل والتهاب العضلات وحتى تحسين الهضم، كما يعزز حليب الكركم المناعة ويقلل الالتهاب ويعزز الصحة العامة، ويساعد على الهضم ويحسن جودة النوم.

مشروب الزنجبيل

الزنجبيل أحد الأعشاب القوية ومضادة للالتهابات، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي، فهو يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ولتحضير مشروب الزنجبيل، ما عليك سوى تقطيع الزنجبيل الطازج وغليه، أو إضافة نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل الجاف إلى الماء الساخن، وانقعه لمدة 5-10 دقائق، ثم اشربه طوال اليوم، حيث يقلل من الالتهابات، ويهدئ الغثيان، ويخفف الألم، ويعزز الدورة الدموية، ويهدئ التهاب الجهاز الهضمي والمفاصل وغيرها.

النعناع

من المعروف أن النعناع يهدئ الجسم، ولأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فهو فعال جدًا في علاج متلازمة القولون العصبي، من بين مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، ويمكن تحضيره على شكل شاي في أي وقت عن طريق نقع أوراق النعناع الطازجة أو المجففة في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، حيث يعمل المنثول الموجود في النعناع على تبريد الجسم، مما يقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي وبالتالي يخفف أعراض مثل الانتفاخ وعدم الراحة، ويساعد أيضًا على تحسين الهضم وتقليل الالتهاب المرتبط بالمعدة عند تناوله بانتظام.

مشروب البابونج

البابونج عشبة شائعة جدًا في جميع أنحاء العالم بسبب تأثيراتها المضادة للالتهابات والمهدئة، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الذي يحدث نتيجة للتوتر وتهدئة الجسم بعد يوم طويل، ويتم تحضير مشروب البابونج عن طريق نقع أزهار البابونج المجففة في الماء الساخن لمدة 5 دقائق، حيث يعمل هذا المشروب على استرخاء العضلات، مما يقلل من الانزعاج الناتج عن الالتهاب في الأمعاء، كما يساعد على النوم لأنه يقلل من التهاب الجهاز العصبي ويعزز الشعور بالهدوء.

ماء الليمون والزنجبيل

هذه تركيبة قوية لعلاج الالتهاب وإزالة السموم من الجسم، حيث يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب، كما أنه يعزز جهاز المناعة، بينما يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات، ولصنع هذا المشروب عن طريق عصر نصف ليمونة وخلطها في كوب من الماء الدافئ، ثم أضف 1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، حيث يساعد هذا الخليط ليس فقط على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ولكن قد يقلل أيضًا من الالتهاب، إنه يرطب الجسم مع إزالة السموم من الكبد ويقلل أيضًا من الإجهاد التأكسدي.