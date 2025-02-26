شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مجربة لخفض ضغط الدم.. تمارين سهلة طبقها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فلا يكفي أن تلتزم بنظام غذائي صحي، ولا يكفي أيضًا أن تكون ملتزمًا بدوائك الذي وصفه الطبيب لك، فالحركة والنشاط الجسدي بشكل عام جزء لا يتجزأ من النظام الحياتي الصحي الذي يجب أن تعيشه.



أكد تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، على أن التمارين الرياضية وسيلة سهلة وممتازة للتحكم في نسب ضغط الدم وتقي نفسك من ارتفاعاته السريعة.

كيف تساعد التمارين الرياضية في التحكم في ضغط الدم؟

يكمن السر في أن التمارين الرياضية تساعد في التحكم في وزنك، خاصة إذا كانت منتظمة، كما تحافظ على الصحة العامة وتقلل من مستويات التوتر وهرموناته وتحافظ على صحة القلب.

أهمية إدراج التمارين الرياضية في نمط الحياة اليومي

إدراج ممارسة التمارين الرياضية في نمط الحياة اليومي بجانب تناول نظام غذائي صحي مناسب لمرضى ارتفاع الضغط يعزز من خفض نسبته بشكل كبير ويمنع أيضًا الحالات الطبية الخطيرة الخاصة بمضاعفاته إذا ما ارتفع على الدوام.

الفوائد الصحية للتمارين الرياضية

وفقًا للأطباء والأبحاث، تحمي الرياضة مرضى ارتفاع ضغط الدم من السكتة الدماغية وفشل القلب ومشاكل الكلى والنوبات القلبية.

طريقة ممارسة الرياضة

من الأفضل وفقًا للتقرير أن يمارس الشخص الذي يعاني ارتفاعًا في ضغط الدم حوالي 150 دقيقة من التمارين الرياضية متوسطة الشدة موزعة بالتساوي أو بشكل متناسب على مدار الأسبوع الواحد، يمكن البدء برياضات خفيفة ثم زيادة المدة من 10 دقائق إلى أكثر من ذلك.

أفضل الرياضات لمريض ارتفاع ضغط الدم

1. المشي السريع من أفضل الرياضات التي يمكن أن يلتزم بها المريض، وليس سريعًا جدًا ولكن أسرع من المعتاد لرفع معدل ضربات القلب ومعدل التنفس.

2. ركوب الدراجات من الأنشطة التي يمكن ممارستها 10 دقائق على الأقل بشكل النشط لأنها تمرين سهل وسريع.

3. الرقص مثل الزومبا، تمرين جيد للغاية لحركة الجسم بشكل عام كما أنه يرفع معدل ضربات القلب.

4. دروس اللياقة البدنية: يمكنك الحصول على دروس في اللياقة البدنية، هذه الدروس تعزز عند ممارستها من معدل ضربات القلب وبالتالي التحكم في الضغط.