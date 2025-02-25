شكرا لقرائتكم خبر عن هل طفلك مصاب بعمى الألوان؟.. 4 مؤشرات يجب الانتباه لها والان مع تفاصيل الخبر

يحدث خلل رؤية الألوان أو عمى الألوان عندما ترى الألوان بشكل مختلف عن معظم الناس وتجد صعوبة في التمييز بين الألوان، لا يوجد علاج لعمى الألوان، وهو وراثي ويمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات السلوكية وصعوبات التعلم لدى الأطفال، لذا تعرف على بعض الطرق التي يمكنك من خلالها علاج عمى الألوان، بحسب موقع "تايمز ناو".

في حين أن عمى الألوان هو عادة حالة موروثة يمكن أن تؤثر على قدرتك على إدراك الألوان، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الأطفال والشباب - مما يجعلهم في موقف دفاعي عندما يتعلق الأمر بالتعلم.

وتعتبر صعوبة التعرف على الألوان أو تمييزها من بين أقدم مؤشرات عمى الألوان لدى الأطفال، سوف يخلطون بين الأحمر والأخضر، أو الأزرق والأصفر، ويحدث هذا عمومًا عندما يتعلمون التعرف على الألوان أثناء مرحلة ما قبل المدرسة أو بداية المدرسة الابتدائية، قد يقومون باستمرار بتسمية الألوان بشكل غير صحيح على الرغم من التصحيح المستمر.

يميل الأطفال المصابون بعمى الألوان أيضًا إلى وجود أنماط تلوين غير طبيعية عند أداء مهام مثل الرسم أو الرسم، إنهم يميلون إلى استخدام اللون غير المناسب للأشياء، مثل استخدام الطلاء الأخضر لأوراق الأشياء بدلاً من البرتقالي أو طلاء السماء باللون الوردي بدلاً من الأزرق.

بينما من الشائع أن يخطئ غالبية الأطفال في بعض الأشياء، فإن الخطأ المستمر يجب أن يشير إلى ضعف البصر.

مؤشرات مهمة لعمى الألوان عند الأطفال

هناك العديد من المؤشرات المهمة لعمى الألوان عند الأطفال، في حالة ملاحظة المعلمين أو الآباء لهذه العلامات، يمكن لأخصائي العيون إجراء اختبار رؤية الألوان السريع لتأكيد التشخيص.

صعوبة استخدام أدوات الدراسة القائمة على الألوان

تعتمد العديد من أنشطة التعلم، مثل المخططات المرمزة بالألوان، وأنشطة الفرز، وإشارات المرور، على القدرة على تحديد اللون. قال الدكتور شاه: "قد يواجه الطفل المصاب بعمى الألوان صعوبة في ذلك، مما يؤدي إلى الإحباط أو الارتباك في بيئة التعلم". قد لا يتمكنون أيضًا من اتباع التعليمات المشفرة بالألوان، مثل أقلام التحديد أو أقلام التلوين ذات الألوان المختلفة.

حساسية الضوء

تعتبر حساسية الضوء مؤشرًا مهمًا لعمى الألوان. قد يتمكن الطفل من التمييز بين الألوان عندما يكون الضوء قويًا ولكنه يكافح للقيام بذلك في الضوء الخافت أو عندما يتم تقديم الألوان على خلفيات متشابهة جدًا مع بعضها البعض.

صعوبة مواكبة الألعاب الرياضية

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في اللعب ومواكبة بعض الألعاب الرياضية مثل الكاروم، حيث لا يتمكن من تحديد الملكة، التي تكون باللون الأحمر، فهناك بالتأكيد مشكلة يجب التحقق منها. إذا تبين أثناء لعب الكريكيت أنه من الصعب فك رموز لون الكرة الحمراء عندما تكون بعيدة أو قريبة من الأرض، فيجب أن تشعر بالقلق.

مشاكل السلوك

ستجد أيضًا بعض العلامات في سلوك طفلك عندما ترى أن هناك مقاومة أو عدم رغبة أو عدم قدرة تجاه ممارسة الألعاب ويتردد باستمرار في المشاركة في مثل هذه المهام حيث تتعارض ألوان الفريق أو تختفي الكرات وعلامات الخطوط وما إلى ذلك.

علاج عمى الألوان

على الرغم من أن عمى الألوان الوراثي غير قابل للشفاء، إلا أن هناك خططًا مختلفة للإدارة والعلاج يمكن أن تساعد الأطفال على التكيف:

نظارات خاصة وعدسات لاصقة

بعض العدسات المصممة خصيصًا لها القدرة على تحسين إدراك الألوان لبعض أنواع عمى الألوان.

التطبيقات الرقمية

تساعد التطبيقات المختلفة في تحديد الألوان وتوفير طرق بديلة للتمييز بينها.

التسهيلات التعليمية

يمكن للآباء والمعلمين استخدام الأنماط أو الرموز أو الملصقات مع المواد المشفرة بالألوان لمساعدة الطفل.

تعديلات الإضاءة

يمكن أن يؤدي توفير ظروف إضاءة مناسبة إلى تحسين التباين وجعل الألوان أكثر قابلية للتمييز.