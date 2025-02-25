شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب الرجال بسرطان الثدى.. وما طرق العلاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الثدي عند الرجال حالة مرضية نادرة الحدوث مقارنة بالنساء، حيث يشكل سرطان الثدي عند الرجال أقل من 1% من جميع حالات سرطان الثدي، فوفقًا للإحصائيات، يُصاب حوالي 1 من كل 1000 رجل بسرطان الثدي على مدار حياته.

ووفقا لموقع "مايو كلينيك" سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض.

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الثدي لدي الرجل؟

-العوامل الجينية لها دور حيث وجود طفرات في جينات معينة مثل BRCA1 وBRCA2 يزيد من خطر الإصابة.

-التاريخ العائلي، فإذا كان هناك تاريخ عائلي لسرطان الثدي أو المبيض.

-العمر.. يزداد الخطر مع التقدم في العمر، وغالبًا يُشخّص بين سن 60 و70 عامًا.

-الهرمونات فارتفاع مستويات هرمون الإستروجين، والذي قد يحدث بسبب بعض الحالات الطبية أو العلاجات الهرمونية.

-متلازمة كلاينفلتر وهي اضطراب جيني يُسبب زيادة في هرمون الإستروجين عند الرجال.

-العلاج الإشعاعي التعرض السابق للإشعاع في منطقة الصدر.

ما هي أعراض سرطان الثدي عند الرجال؟

-ظهور كتلة غير مؤلمة في الثدي وغالبًا تحت الحلمة.

-تغيّرات في الجلد مثل الاحمرار أو التجعد.

-إفرازات من الحلمة (قد تكون دموية).

-تغيّر في حجم أو شكل الثدي.

-تراجع الحلمة للداخل.

كيف يتم تشخيص سرطان الثدي لدي الرجال؟

يعتمد التشخيص على الفحص السريري، والتصوير الإشعاعي (الماموجرام)، والخزعة لتأكيد وجود خلايا سرطانية، وتحديد مرحلة الإصابة بالمرض.

كيف يتم علاج سرطان الثدي عند الرجال؟

العلاج يعتمد على المرحلة الخاصة بالورم، ويعد ذلك يتم تحديد نوعية العلاج التي تشمل الجراحة، والعلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني.

هل سرطان الثدي عند الرجال مشابه لسرطان الثدي عند النساء؟

نعم، فالأعراض متشابه إلي حد كبير، وأيضا طرق العلاج واحدة فلا يوجد إختلاف في خطتها.

