كيف تحمي معدتك من القرحة والارتجاع؟ إرشادات صحية هامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر المجلس الصحي السعودي مجموعة من الإرشادات الطبية التي تساعد في تسريع الشفاء من القرحة الهضمية وتخفيف أعراض ارتجاع حمض المعدة، مؤكداً على ضرورة اتباع نمط حياة صحي لتجنب المضاعفات.

نصائح للشفاء من القرحة الهضمية:

تجنب الأطعمة الحارة التي قد تزيد من تهيج المعدة.

الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن النيكوتين، لما له من تأثير سلبي على بطانة المعدة والأمعاء.

الحد من الإفراط في مسكنات الألم وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، التي قد تؤدي إلى تفاقم القرحة.

طرق التحكم في ارتجاع حمض المعدة:

تجنب تناول المأكولات الدهنية والحارة التي تزيد من إفراز الحمض.

عدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، والانتظار لمدة 3 ساعات على الأقل مع رفع الرأس أثناء النوم.

الحفاظ على وزن صحي لتخفيف الضغط على المعدة وتقليل أعراض الارتجاع.

يأتي هذا التوجيه ضمن جهود المجلس الصحي السعودي لنشر الوعي الصحي وتعزيز الوقاية من الأمراض الهضمية.

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