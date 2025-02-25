صحة ورشاقة

ابدأ من الآن.. خطوات صحية لتخفيف الكافيين قبل رمضان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدرت وزارة الصحة توجيهات صحية بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، مشددةً على ضرورة التخفيف التدريجي من الكافيين قبل بدء الصيام.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي، أن التوقف المفاجئ عن الكافيين قد يؤدي إلى أعراض انسحابية مثل الصداع، التعب، والتوتر، مما يجعل الأيام الأولى من رمضان أكثر صعوبة.

وأوصت الوزارة بضرورة تقليل استهلاك الكافيين تدريجيًا قبل رمضان، مع الإكثار من شرب الماء للحفاظ على الطاقة والترطيب.

يأتي هذا التوجيه ضمن حملة “عِش بصحة” التي تهدف إلى تعزيز العادات الصحية السليمة لضمان صيام صحي وخالٍ من المضاعفات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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