شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان عمرو مصطفى إصابته بالسرطان.. نصائح للتعافى بعد استئصال الأورام والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الموسيقيين ونجوم الفن على مساندة الملحن عمرو مصطفى خلال الساعات الماضية، بعد نشر الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية ستوري بموقع إنستجرام: "عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور"، وتم التأكد من إصابته بالسرطان وخضع لعملية لاستئصال الأورام.

ويقدم الخليج 365 العديد من النصائح وفقا لموقع "healthline" لمرضى السرطان بعد خضوعهم لعملية استئصال الأورام لمساعدتهم علي التعافي، ومنها..

1. الرعاية الطبية والمتابعة

- اتباع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية الموصوفة والالتزام بمواعيد المتابعة الطبية.

- الاهتمام بالجرح والحفاظ على نظافته وتغيير الضمادات بانتظام لمنع العدوى.

2. التغذية الصحية

- نظام غذائي متوازن تناول الفواكه والخضراوات والبروتينات الخفيفة والحبوب الكاملة.

- الترطيب شرب كميات كافية من الماء لتعزيز التعافي.

- تجنب الأطعمة الضارة الابتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية والمعالجة.

3. النشاط البدني

- البدء تدريجياً ولذا ينصح بالمشي الخفيف في البداية، وزيادة النشاط حسب قدرة الجسم وبعد استشارة الطبيب.

- تمارين التنفس التي تساعد على تحسين قدرة الرئة (خصوصًا بعد الجراحات التي تتعلق بالصدر).

4. الراحة والنوم

- النوم الجيد ومحاولة الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز الشفاء.

- الراحة عند الشعور بالتعب وتجنب الضغط على الجسم.

5. الدعم النفسي

- التحدث مع مختص نفسي لمساعدتك في التعامل مع المشاعر والقلق بعد الجراحة.

- الانضمام إلى مجموعات الدعم ومشاركة التجارب مع آخرين مروا بنفس الوضع.

- ممارسة الأنشطة الممتعة للحفاظ على الحالة النفسية الإيجابية.

6. الوقاية من العدوى

- غسل اليدين بانتظام للوقاية من الأمراض.

- تجنب الأماكن المزدحمة وخاصة إذا كانت المناعة ضعيفة.

7. المتابعة مع أخصائي التغذية

الحرص على المتابعة مع أخصائي تغذية لضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية اللازمة ولتسريع الشفاء.