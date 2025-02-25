شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الرياضة المخ على مقاومة ارتفاع سكر الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكر من النوع 2 هو حالة تؤثر على كيفية استخدام الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسئول عن مساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز (السكر) من مجرى الدم للحصول على الطاقة، في الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2، إما أن الجسم لا ينتج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستجيب له بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهي الحالة المعروفة باسم ارتفاع سكر الدم، على الرغم من أن مرض السكر من النوع 2 يتطور عادة لدى البالغين فوق سن الأربعين، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل متزايد لدى الأطفال والمراهقين بسبب ارتفاع معدلات السمنة وقلة النشاط البدني.

دراسة جديدة نُشرت في مجلة Aging Cell تسلط الضوء على ميزة أخرى مهمة: وهى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يعزز صحة الدماغ من خلال تحسين استجابة خلايا الدماغ للأنسولين، بحثت الدراسة التي قادها ستيفن مالين من جامعة روتجرز تأثير ممارسة التمارين الرياضية على حساسية الدماغ للأنسولين، والتي تلعب دورًا حاسمًا في الوظائف الإدراكية والذاكرة.



بحسب ما نقل موقع "PsyPost": ".تناولت الدراسة على وجه التحديد الحويصلات العصبية خارج الخلية ـ وهي أكياس صغيرة تفرزها خلايا المخ (العصبونات) لتسهيل الاتصال بين الخلايا، وتعمل هذه الحويصلات مثل شاحنات التوصيل، حيث تنقل البروتينات والجزيئات الأخرى إلى أجزاء مختلفة من المخ، فتؤثر على استجابته للأنسولين.

شملت الدراسة 21 مشاركًا، معظمهم من النساء في سن الستين تقريبًا، وجميعهم مصابون بمرض السكري المسبق - وهي حالة ترتفع فيها مستويات السكر في الدم ولكنها ليست عالية بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكر، اعتُبر المشاركون خاملين، ويمارسون الرياضة أقل من 60 دقيقة في الأسبوع، وكانوا غير مدخنين. على مدار أسبوعين، شاركوا في 12 جلسة تمرين تحت الإشراف، كل منها استمرت لمدة ساعة، وأداء تمارين متوسطة إلى عالية الكثافة على الدراجات الثابتة.

قبل وبعد كل جلسة تمرين، تناول المشاركون مشروبًا يحتوي على الجلوكوز لتحفيز استجابة أجسامهم للأنسولين، وجمع الباحثون عينات دم قبل وبعد البرنامج الذي استمر أسبوعين لتحليل التغيرات في البروتينات المرتبطة بالأنسولين داخل الحويصلات خارج الخلايا العصبية.



وكانت النتائج مهمة، فبعد برنامج التمارين الرياضية، كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الحويصلات خارج الخلية العصبية التي تحمل بروتين يلعب دورًا رئيسيًا في كيفية استجابة الخلايا للأنسولين، وكانت هذه الزيادة واضحة بشكل خاص بعد أن شرب المشاركون مشروب الجلوكوز، وهو ما يوضح أن التمارين الرياضية عززت استجابة الدماغ للأنسولين عند مواجهة ارتفاع في نسبة السكر في الدم.

وجدت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية تجعل خلايا المخ أكثر استجابة للأنسولين، مما يساعدها بشكل أساسي على القيام بعمل أفضل في إدارة سكر الدم، كما أظهر المشاركون تحسنًا في التحكم في سكر الدم بشكل عام.



لخصت الدراسة أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد المخ والجسم على العمل بشكل أفضل معًا لإدارة نسبة السكر في الدم، بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكر أو المعرضين للخطر، يمكن أن يحدث هذا فرقًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة.



