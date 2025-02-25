شكرا لقرائتكم خبر عن حاول تصحى من أول رنة.. لهذه الأسباب زر غفوة المنبه يضر صحتك والان مع تفاصيل الخبر

يضبط معظم الأشخاص منبهات متعددة على ساعاتهم أو هواتفهم كل صباح، معتقدين أن ذلك قد يمنحهم بداية جيدة لليوم، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، قد تؤدي هذه العادة دون قصد إلى إحداث فوضى في صحتك، حيث أكد علماء النفس العصبي إن تأجيل المنبه كل 5 دقائق قبل النهوض أخيرًا من السرير قد يكون السبب وراء شعورك بالإرهاق البدني أو التوتر العاطفي، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للأطباء، في حين قد يحاول الأشخاص الذين ينامون بعمق التأكد من استيقاظهم في الوقت المحدد أو أولئك الذين يسعون إلى بضع لحظات إضافية من النوم قد يشعرون بالعبقرية أخيرًا في بدء يومهم، فإن هذه الاضطرابات المتكررة خلال المرحلة الأخيرة من النوم قد تكون ضارة بالصحة البدنية والعقلية.

لماذا يكون زر الغفوة ضاراً بصحتك؟

يقول الأطباء أنه عندما ينتهي نومك، لا تزال حركة العين السريعة أو REM موجودة، والتي تعمل كطبيب نفسي ليلي.

تتركز في الغالب في النصف الثاني من الليل، وتساعدك على معالجة المشاعر والتجارب اليومية.وبالتالي، فإن فقدان بضع دقائق من النوم لا يعني فقط فقدان جزء كبير من الراحة الجيدة ولكن أيضًا التنازل عن قدر كبير من نوم حركة العين السريعة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن العاطفي.

نوم حركة العين السريعة هو مرحلة تتحرك فيها عيناك بسرعة أثناء نومك. إنه أيضًا وقت تحلم فيه بشكل واضح، مما يساعد على زيادة نشاط دماغك وتنظيم التنفس.

إن الاستيقاظ على أصوات منبهات متعددة يعطل دورة حركة العين السريعة بشكل متكرر، مما يؤدي إلى خمول النوم، وزيادة النعاس، والتعب، وتقلبات المزاج، كما أنه يرفع مستويات الكورتيزول.

في كل مرة ينطلق فيها المنبه، يدخل جسمك في استجابة "القتال أو الهروب" - والتي تعتبر مرهقة للغاية.

أكد أخصائيو النوم إن اضطراب نوم حركة العين السريعة يسبب أيضًا خللًا في هرمونات الشهية - مما يجعلك عرضة لـ:

زيادة الوزن

يؤدي النوم السئ والمتقطع إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم بسبب النعاس أثناء النهار وضعف الإنتاجية. كما يتم مكافحة نقص الطاقة والنعاس أو التعب بالكافيين والسكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وقلة التمارين الرياضية.

الأرق

تؤدي عادات النوم السيئة أيضًا إلى الأرق، مما يؤدي في الأمد البعيد إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع الثانى، والسمنة، والاكتئاب.

التوتر



تقول الدراسات إن أولئك الذين يعانون من نوم غير منظم ومتقطع، أقل من ثماني ساعات متواصلة، يبلغون عن مستويات أعلى من التوتر.

طرق الحصول على نوم هادئ ومتواصل

يقول الأطباء إن وجود منبه واحد فقط هو الحل المثالي، ورغم أنه قد يكون من الصعب الاستيقاظ، يمكنك تجربة عدة طرق أخرى، والتي تشمل:

-تجربة أنواع مختلفة من المنبهات - مثل تلك التي تستخدم الضوء أو تلك التي تتطلب منك الخروج من السرير لإيقاف تشغيلها.

-الاستيقاظ والذهاب إلى السرير في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، مما سيشكل عادة لجسمك للاستيقاظ مبكرًا.

-التوقف عن أخذ القيلولة أثناء النهار.

-ممارسة تمارين التنفس لتنظيم أنفاسك حتى لا تشخر، مما قد يقطع نومك ليلاً.

-ضبط وقت نومك كل بضعة أيام بمقدار ثلاثين دقيقة، أو مرة واحدة في الأسبوع بمقدار ساعة إذا كنت لا تريد تغيير ساعتك البيولوجية.

-تجنب الإضاءة الساطعة وتقييد وقت الشاشة بما لا يزيد عن 4 ساعات قبل النوم.