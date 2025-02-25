شكرا لقرائتكم خبر عن مصابة بأمراض أدت لضمور العضلات.. ما هى حالة نهلة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تصدر اسم الرباعة المصرية نهلة رمضان مواقع البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان إصابتها بضمور فى العضلات ونزيف مستمر من الفم، أدى إلى إقعادها عن الحركة تماما منذ عام.

وصرحت نهلة رمضان لـ"تليفزيون الخليج 365" أنها أصيبت بنزيف من الفم من 12 عاما، ولم يتضح سبب مرضها حتى تم تشخيصها عام 2023 بالإصابة بثلاثة أمراض معا، وهى الذئبة الحمراء وحمى البحر المتوسط، وهى أمراض مناعية، ومرض "DVD" الأوعية الدموية المزدوجة، حيث أدى النزيف المتواصل بسبب تلك الأمراض إلى إصابتها بضمور العضلات.

أهم أسباب وأعراض الأمراض المصابة بها نهلة رمضان

أكدت رمضان فى تصريحاتها أن أكثر من طبيب متخصص بأمراض الدم أكد إصابتها بتلك الأمراض، وهى:

مرض الذئبة الحمراء Lupus

وفقا لموقع كليفلاند كلينك، فإن "الذئبة الحمراء" هو مرض مناعي ذاتي يتسبب فى مهاجمة جهاز المناعة للأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، بما يتسبب فى حدوث التهاب يمكن أن يؤثر على البشرة والمفاصل والدم، كذلك الكلى والرئتين والقلب، وتعد النساء أكثر الفئات المعرضة للمرض، ما بين 15 إلى 45 عاما.

وتظهر أعراض الذئبة الحمراء وتختفي عادة على شكل نوبات، وخلال النوبات، قد تكون الأعراض شديدة أو خفيفة ، وفى العادة تتطور الأعراض ببطء، بحيث تظهر علامة أو علامتين من علامات الذئبة في البداية، ثم تظهر المزيد من الأعراض أو أعراض مختلفة في وقت لاحق، مثل:

آلام المفاصل أو العضلات أو الصدر ، خاصة عند أخذ نفس عميق.

الصداع والشعور بالتعب طوال الوقت

الطفح الجلدي، خاصة على الوجه.

الحمى وتقرحات الفم

تساقط الشعر .

تقرحات الفم .

ضيق التنفس .

الغدد المتورمة.

تورم في الذراعين أو الساقين أو الوجه.

جلطات الدم .

مرضى حمى البحر المتوسط

يعد مرض حمى البحر المتوسط، أحد أمراض المناعة الذاتية، وهو أيضا مرض وراثى ييظهر بشكل نوبات متكررة من الالتهاب، مثل التهاب المفاصل، المصحوبة بالحمى.

ووفقا لموقع "Med scape" الطبى، تبدأ نوبات المرض غالبا خلال مرحلة الطفولة، وتظهر الأعراض فى 90% من المرضى قبل سن 20 عامًا، وهي أكثر شيوعًا بين الأفراد من أصل متوسطي، لذلك أطلق على المرض حمى البحر المتوسط، وتشمل النوبات الأعراض التالية:

الحمى

ألم في البطن

ألم في الصدر يجعل من الصعب التنفس بعمق

ألم وتورم في المفاصل، عادة في الركبتين والكاحلين والوركين

طفحًا جلدي أحمر على الساقين

آلام في العضلات

مرض إزدواج الأوعية الدموية "DVD"

مرض الأوعية الدموية المزدوجة Double Vessel Disease "DVD" هو مرض يحدث بسبب ضيق أو انسداد اثنين من الشرايين التاجية الرئيسية الثلاثة، التى تزود عضلة القلب بالدم، بما يؤدى إلى ضعف وصول الدم إلى القلب، وفى الأغلب يحدث المرض بسبب تصلب الشرايين، مما يؤدى إلى عدد من الأعراض أهمها:

ألام الصدر

ضيق التنفس

عدم انتظام ضربات القلب

الدوار

تاريخ نهله رمضان فى لعبة رفع الاثقال

نهلة رمضان من مواليد عام 1987، بدأت مسيرتها مع رفع الأثقال وشاركت فى أول بطولة رسمية فى الثانية عشرة من عمرها، حيث نشأت فى أسرة رياضية، فوالدها كان مدربًا لمنتخب رفع الأثقال، وحققت ميداليتين فى بطولة العالم 2002، و3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم للكبار فى كندا عام 2003.

كما شاركت نهلة رمضان في 3 دورات أولمبية، هى أثينا 2004 وبكين 2008، لندن 2012 رغم الإصابة، وحققت خلالها المركز الخامس بفارق بسيط عن الميدالية البرونزية، بخلاف الميداليات التي حققتها في دورة الألعاب الأفريقية 2007، وبطولة العالم 2006.



وحطمت 7 أرقام عالمية، أهمها أنها بطلة العالم فى بطولة الكبار المؤهلة للأليمبياد وأفضل أول عالم فى 4 بطولات للناشئات، وبطلة أفريقيا لنسختين، وبطلة البحر المتوسط 2005