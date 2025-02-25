التغذية الصحية تقيك من القولون العصبي.. نصائح طبية هامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_متباعات

أكد تجمع الرياض الصحي الثاني أن القولون العصبي يعد حالة مزمنة تحتاج إلى تغيير نمط الحياة كجزء أساسي من العلاج. وأوضح أن التغذية الصحية تلعب دورًا رئيسيًا في التخفيف من أعراض المرض، حيث يُنصح بتجنب الأطعمة التي تهيج القولون مثل البروكلي والقهوة، مع الحرص على تناول وجبات متوازنة غنية بالألياف والمياه.

كما شدد التجمع على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل التوتر والقلق عبر تمارين التنفس العميق أو اليوغا، إلى جانب استخدام بعض الأدوية مثل الملينات أو المسكنات تحت إشراف الطبيب.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الوعي الصحي، وتشجيع المواطنين على تبني أنماط حياة صحية للوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين جودة الحياة.

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