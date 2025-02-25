شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حالة شيكا.. أستاذ طب نفسى يقدم روشتة لدعمه والان مع تفاصيل الخبر

حرص الوسط الرياضى على دعم إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، والتضامن معه فى ظل الحالة الصحية التى يمر بها، ومعاناته من مرض السرطان الذى سيطر على جسده خلال الأشهر الماضية.

وخلال هذا تواصل ”الخليج 365” مع الدكتور محمد علي استشاري الطب النفسي في كلية طب قصر العيني، الذي قدم العديد من نصائح الدعم النفسي لمرضى السرطان في المراحل المتأخرة، حيث يساعد المرضى على التعامل مع التحديات النفسية والعاطفية التي قد يواجهونها خلال مراحل العلاج المختلفة، ويشمل الدعم النفسي مجموعة متنوعة من الأساليب والاستراتيجيات، منها..

1. الدعم العاطفي

الاستماع الفعال الذي يمنح المريض مساحة للتعبير عن مشاعره ومخاوفه دون حكم أو مقاطعة.

والتعاطف والمساندة عن طريق إظهار التفهم والصبر والتواجد بجانب المريض في لحظات الحزن أو الخوف.

2. الاستشارة النفسية

العلاج السلوكي المعرفي والذي يتم لمساعدة المريض على التعامل مع الأفكار السلبية وتقليل التوتر والقلق.

العلاج النفسي الداعم الذي يُركّز على تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار العاطفي.

3. الدعم الاجتماعي

المجموعات الداعمة وذلك لمشاركة المريض في مجموعات تُتيح له التواصل مع أشخاص يمرّون بظروف مشابهة.

الأنشطة الاجتماعية التى تشجع المريض على المشاركة في أنشطة تُخفف من العزلة وتُعزّز الروابط الاجتماعية.

4. تقنيات الاسترخاء وإدارة التوتر

التنفس العميق والتأمل لتخفيف التوتر وتحقيق الهدوء النفسي.

اليوجا أو التأمل الذهني لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف القلق.

5. التحدث عن المخاوف المرتبطة بالموت والفقد

توفير بيئة آمنة للتحدث عن المخاوف الوجودية والروحية.

دعم المريض في إيجاد معنى للحياة ومساعدته على تقبل الواقع بسلام.

6. الدعم الروحي والديني

تقديم الدعم الروحي بما يتناسب مع معتقدات المريض، سواء من خلال رجال الدين أو الأنشطة الروحية.

7. دعم العائلة والمقربين

توجيه العائلة لكيفية تقديم الدعم المناسب للمريض دون ممارسة ضغط إضافي عليه.

إتاحة جلسات استشارية للعائلة لتعلم كيفية التعامل مع التحديات العاطفية.