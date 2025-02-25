شكرا لقرائتكم خبر عن بتشرب فى الزجاج أم البلاستيك.. أيهما أفضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

الاختيار بين الزجاجات المصنوعة من الزجاج والبلاستيك من حيث الأفضل للصحة العامة يعد خيارا صعبا، والسبب أن الزجاجات المصنوعة من البلاستيك خفيفة الوزن وسهلة فى حملها عن المصنوعة من الزجاج.

ووفقا لموقع onlymyhealth، سنتعرف على أى نوع من الزجاجات الأفضل للصحة العامة.

يوضح خبير التغذية الدكتور ريان فرناندو في بنجالورو أن الزجاج مادة طبيعية مصنوعة من الرمل وكربونات الصوديوم والحجر الجيري، وذلك على عكس البلاستيك، الذي يُشتق من مواد كيميائية قائمة على البترول، فإن الزجاج خامل، وهذا يعني أنه لا يتسرب منه مواد كيميائية ضارة إلى مشروباتك، حتى عند تعرضه للحرارة أو السوائل الحمضية، ويقول فرناندو إن الزجاج مادة خاملة، مما يعني أنه لا يتسرب منه أى مواد كيميائية ضارة إلى الماء، وهذه مشكلة شائعة مع الزجاجات البلاستيكية، خاصة عند استخدامها بالحرارة أو الماء المغلي.

فوائد الزجاجات المصنوعة من الزجاج

فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الزجاجات المصنوعة من الزجاج تعتبر أكثر صحة:

- خالية من المواد الكيميائية فلا يحتوي الزجاج على مواد كيميائية ضارة مثل مادة BPA (بيسفينول أ) أو الفثالات، والتي توجد عادةً في الزجاجات البلاستيكية.

- غير سام حيث لا يتفاعل مع السوائل، مما يضمن بقاء الماء أو المشروبات الخاصة بك نقية وغير معدلة.

- صديق للبيئة لأن الزجاج قابل لإعادة التدوير بنسبة 100% ولا يساهم في التلوث البيئي مثل البلاستيك.

مخاطر الزجاجات البلاستيكية

من ناحية أخرى، تُصنع الزجاجات البلاستيكية من النفط الخام والمواد الكيميائية الصناعية، ورغم أنها خفيفة الوزن ومتينة، إلا أنها تنطوي على العديد من المخاطر الصحية والبيئية:

- التسرب الكيميائي، فعند تعرضها للحرارة أو المشروبات الحمضية، يمكن للزجاجات البلاستيكية أن تطلق مواد كيميائية ضارة مثل مادة BPA في مشروبك.

- التأثير البيئي حيث إن البلاستيك غير قابل للتحلل البيولوجي ويساهم بشكل كبير في التلوث، وخاصة في المحيطات ومكبات النفايات.

- مشاكل المتانة، فمع مرور الوقت، يمكن أن تتحلل الزجاجات البلاستيكية، مما يؤدي إلى ظهور الشقوق والخدوش التي تؤوي البكتيريا.

وأكد فرناندو أن "البلاستيك مادة تعتمد على البترول، ولهذا السبب يشكل مخاطر على الصحة والبيئة".

ماذا يقول العلم؟

كشفت دراسة نشرت في مجلة Environmental Health Perspectives أن المواد الكيميائية مثل BPA، والتي توجد عادة في الزجاجات البلاستيكية، يمكن أن تعطل التوازن الهرموني وتؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة والسكري وحتى السرطان.

كما سلطت الدراسة الضوء على أن الزجاجات الزجاجية هي بديل أكثر أمانًا، لأنها لا تطلق أي مواد ضارة، ويدعم هذا البحث تأكيد فرناندو على أن الزجاج هو خيار أكثر صحة لتخزين المشروبات، وخاصة للاستخدام طويل الأمد.

نصائح عملية لاستخدام الزجاجات الزجاجية

رغم أن الزجاجات المصنوعة من الزجاج تعد خيارًا صحيًا إلا أنها تتطلب التعامل معها بحذر، حيث هناك بعض النصائح لضمان الاستخدام الآمن والفعال:

- استخدم غلاف من السيليكون لمنع الكسر، استثمر في غلاف من السيليكون أو غطاء واقٍ لزجاجتك الزجاجية.

- تعامل معه برفق حيث إن الزجاج أكثر هشاشة من البلاستيك، لذا تجنب إسقاطه أو التعامل معه بشكل خاطئ.

- تجنب درجات الحرارة العالية، فعلى الرغم من أن الزجاج مقاوم للحرارة، إلا أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة قد تؤدي إلى تشققه.

- التنظيف بانتظام عن طريق الغسل بالماء الدافئ والصابون للحفاظ على النظافة ومنع تراكم البكتيريا.