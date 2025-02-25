شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جراحة كلى يوضح الفئات الممنوعة من الصيام والان مع تفاصيل الخبر

ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل، يحتار بعض مرضى الكلى حول إمكانية الصوم، حيث الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طوال، فهل يمكن لكل مرضى الكلى الصوم أم أن هناك فئات ممنوعة منه؟!

أجاب الدكتور تامر زكريا أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية فى كلية طب قصر العينى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدا أن الفيصل فى صيام مريض الكلى من عدمه هى رؤية الطبيب المختص وبتحديد بعض العناصر التى تضمن عدم تدهور حالته.

المرضى الممنوعون من الصيام

من مسببات عدم القدرة على الصيام، وحينها ينصح الطبيب بضرورة امتناع المريض عن الصيام..

ارتفاع وظائف الكلى لدى مريض الكلى بشكل واضح خلال التحاليل ووفقا لرؤية الطبيب

ارتفاع نسبة الكرياتينيين عن 1.5 تقريبا

تقريبا ارتفاع نسبة البولينا عن نسبة الـ50 على سبيل المثال ووفقا لرؤية الطبيب

مريض الحصوات صاحب الأعراض الشديدة، مثل الإعياء أو اضطرابات حادة في لجسم

مرضى الزرع الكلوى وفقا لرؤية المختص المتابع للحالة

مرضى الغسيل الكلوى بكل تأكيد

مرضى التهابات الكلى الحادة أصحاب الأعراض الحادة ووفقا لتقدير الطبيب

مريض السكر المرتفع القراءات، والذى لديه مضاعفات تؤثر سلبا على الكلى

بعض الأمراض الوراثية فى الكلى

بعض أمراض قصور الكلى وفقا لرؤية المختص

أهمية الإفطار لبعض المرضى

وأكد تامر أن الامتناع عن الطعام والشراب فى تلك الحالة، يؤثر على المريض، وقد يسبب تدهور الحالة، وتدهور الوظائف الكلوية وكفاءة الكلى، نظرا لنقص السوائل والمغذيات وفقا لرؤية الطبيب المختص.