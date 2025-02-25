عبارات تهنئة من الأطفال إلى والديهم بمناسبة قدوم شهر رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 فبراير 2025 07:19 صباحاً - إذا كنتِ تبحثين عن أنشطة متميزة لتستخدميها مع الأطفال في البيت بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 2025؛ فإن صُنع بطاقات العيد واحد من أهم الأنشطة التي يمكنك استخدامها في هذه المناسبة الدينية الجميلة.

في رمضان يكون من المهم أن تشجّعي الأطفال على تصميم بطاقة تهنئة به؛ لأن نشاط بطاقة التهنئة له دَور كبير في مساعدة الأطفال على الشعور بالبهجة والفرح، والاندماج في المجتمع المحيط بهم، وذلك بتوجيه التهاني والمباركات.

وهذه البطاقات تحتاج إلى تهنئة بالتأكيد، استفيدي من العبارات التي تقترحها عليكِ «الخليج 365»، وقومي بتنزيل البطاقة، أو تصميم غيرها بالذكاء الاصطناعي، وتنزيلها على موبايلك، أو موبايل طفلك، إذا لم يحِن الوقت ليحمل طفلكِ موبايل، ودعيه يفرح بإرسالها لك ولوالده.

عبارات تهنئة من الأطفال بمناسبة قدوم شهر رمضان

شاركني سعادتي

شاركاني سعادتي التي وفرتماها لي في كلّ أشهر السنة

وجدت الأبحاث أن الارتباط الأسري يعزز الرفاهية، وأن الدعم الأبوي يساهم بشكل مباشر في سعادة الأطفال. وعلاوة على ذلك؛ فقد ثبت أن جودة العلاقات الأسرية أكثر أهمية لسعادة الطلاب من المجموعة المتشابهة أو المدرسة أو المجتمع، والسعادة العائلية تقوم على حسن الإصغاء والاستماع بين أفراد الأسرة، والتواصل المستمر بين أفراد الأسرة. أَبدي الاهتمام لكلّ فرد، وإظهار مشاعر المحبة، وإعطاء النصائح والتوجيهات، والبُعد عن أسلوب الانتقاد.

شخص جديد

أشعر بأنني تحوّلت إلى شخص جديد بفضلكما



تعزيز القيم الأخلاقية في الطفل يبدأ من البيئة المنزلية، ويمتد إلى المؤسسات التعليمية والمجتمع. التشجيع المستمر: يُمكن للأهل والمعلمين تقديم الدعم للأطفال من خلال الإشادة بسلوكهم الإيجابي. تعليم القيم عملياً: مثل مشاركة الأطفال في الأنشطة التي تُبرز أهمية تعليم الطفل التعاون والاحترام.

إن مناقشة القصص هي وسيلة جيّدة لتوضيح الأخلاق؛ ليصبح الطفل شخصاً جديداً. بما في ذلك: من خلال النظر في الأفلام والقصص الخيالية والحكايات والقصص الواردة في الحكايات الأساطير. وينبغي تشجيع الأطفال على تقديم حلولهم الخاصة للمعضلات الأخلاقية، وإعطاؤهم ردود فعل بشأن أفكارهم.

رمضانكما مبارك

عسى رمضانكما أن يكون مباركاً وكلّ لحظاتكما جنة الخلد



يرتبط شهر رمضان المبارك بأجواء خاصة مميزة ومحببة، تضاف إلى الأجواء الروحانية التي يتميّز بها الشهر الكريم. ومن العادات والتقاليد في شهر رمضان المبارك، والتي تنتشر في أغلب الدول والمجتمعات الإسلامية، نذكر منها:

اجتماع العائلات على مائدة واحدة؛ لتناوُل إفطار رمضان؛ فقد لا يتسنى للعائلة الاجتماع في بقية أيام السنة لانشغال أفرادها، واختلاف مواقيت تناوُل الطعام من شخص لآخر.

تبادُل التهاني والتبريكات والدعوات والأمنيات والهدايا بين الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء والجيران، بما يسود معه الألفة والمحبة والتآلف في المجتمع.

تكثُر الصدقات والعطاءات للفقراء والمحتاجين، كما يكثُر فيه إخراج زكاة المال لمن استحقّ عليه ذلك، إلى جانب وجوب دفع زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر.

الاجتماع لقراءة وتدارُس القرآن الكريم وتفسيره في المساجد والحلقات للكبار والصغار، كما تكثُر في رمضان الدورات القرآنية المخصّصة للأطفال.

وكلها طقوس تمثّل رمضان المبارك ولحظاته الجميلة.

أزهار وورود وسلة بخور وعود

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود ورمضان عليكم يعود



البخور مادة حيوية نحصل منها على رائحة طيبة وجميلة؛ حيث يستخدمه العرب في تعطير المجالس والمساجد، وانتشر استخدامه بين كافة الحضارات والثقافات كأفضل وسيلة عطرية في تعطير المكان بالروائح العطرية. والبخور في رمضان له نكهة خاصة؛ حيث يُستخدم في الكثير من الأمور؛ لأنه يُضفي رائحة زكية في المكان. ويوجد أنواع كثيرة للبخور تختلف أشكالها ورائحتها العطرية من دولة لأخرى ومن منطقة لأخرى.

تتقبَّلَ رمضان من والديّ

ربي، أدعوك بأحب الأسماء إليك أن تتقبَّلَ رمضان من والديّ



يعَد الدعاء من أفضل الأعمال التي يتقرّب بها المسلم إلى ربه؛ لذلك يمكنك من خلال هذا النشاط تعليم طفلك أهمية الدعاء وخاصة في شهر رمضان المبارك وقت الإفطار؛ حيث للصائم دعوة لا تُرد، وأن الدعاء يبعث السكينة والهدوء في نفسه؛ مما يعزز شعور طفلك بأهمية الصيام في شهر رمضان. تتميز الوسيلة بسهولتها وسهولة استخدامها؛ حيث يمكن للطالب قراءة الدعاء وكتابته بنفسه. يتضمن هذا النشاط: دعاء الصائم عند الإفطار، يمكنك مساعدة طفلك في كتابته بخط يديه في الفراغات الموجودة في الورقة الثانية، وشاركيه في تعليقها أمام نظر عينيه على حائط غرفته؛ ليتذكر الدعاء كلما نظر إليه.

بلّغهما أعلى درجاتك في الجنان

اللهم كما بلّغت أمي وأبي رمضان، بلّغهما أعلى درجاتك في الجنان



مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ونفسه العطر يفوح في الأجواء، تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعيّ مشاركات متنوّعة تعبّر عن شوق المسلمين لاستقبال هذا الشهر الفضيل، ويدعو المسلمون الله تعالى أن يمُن عليهم ببلوغ شهر رمضان المبارك، وأن يرزقهم صحتهم وعافيتهم حتى يتمكنوا من أداء عباداته؛ ليحفظهم من أيّ مكروه، وليتواصلوا مع أحبابهم أو أقاربهم خلال الفترة المتبقية من شعبان وحتى حلول شهر رمضان.

اجعل والديّ مجابي الدعاء

اللهم بارك في رمضان واجعل والديّ مجابي الدعاء



لا بد حتى يُستجاب الدعاء، من الإخلاص لله فيه، وحسن الظن به؛ فإن الله لا يستجيب لمن دعاه بقلب غافل. كما لا بد من حضور القلب أثناء الدعاء، والتدبُّر في معاني ما يقوله الداعي، والصبر وعدم تعجُّل إجابة الدعاء.

تقبّل الله صيامكما وقيامكما

تقبّل الله صيامكما وقيامكما



الصيام من العبادات العظيمة التي تعود بالنفع على المسلم في الدنيا والآخرة، الصيام تهذيب للنفس وإعانتها على الصبر وترْك المحرمات والشهوات، كما أن صيام الفرض فعلٌ عظيم يساعد المسلم على الشعور بالمحتاجين والفقراء، وينمّي روح التآخي والإحساس بالغير بين المسلمين وبعضهم، ذلك فضلاً عن ثوابه العظيم عند الله تعالى وأجره المضاعَف.

هل تدركين ماذا يتعلم الطفل من الصوم؟

كونا بجانبي

لا توجد عندي أمنية أعزّ من أن تكونا دائماً بجانبي

يتفق الخبراء عموماً على أهمية الأسرة ودورها في تنشئة الطفل؛ فمن خلال الأسرة يحصل الطفل على أهم احتياجاته النفسية، وهي: الشعور بالحب والأمان، وبأنه مقبول ومرغوب فيه. ومن الأسرة يتعلم کذلك الخطأ والصواب، وينال التشجيع وبثّ الرغبة في التعلُّم، کما يجد المثل الذي يقتدي به؛ فالأطفال يحتاجون من آبائهم الوقت والرهبة والإرشاد.

صالح الأعمال

أسأل الله أن يُديم عليكما نعمة الصيام وصالح الأعمال

إن أعمال الخير ومساعدة الآخرين، يمكن أن تخلُق شعوراً بالرضا والسعادة لدى الإنسان. إن القيام بالأعمال الخيرية يسمح للإنسان بمساعدة المجتمع، والشعور بالسعادة بفعل الأشياء المفيدة للآخرين، وهذا من أهم آثار العمل الصالح على المجتمع. غالباً ما يتم الاستشهاد بالأنشطة الخيرية باعتبارها فرصة للتواصُل مع الآخرين.

ما أهمية استخدام بطاقات تهنئة رمضان مع الأطفال؟

تتميز كروت تهنئة رمضان أو بطاقات تهنئة شهر رمضان بأنها ذات أهمية، ومن أهميتها ما يلي:

تعليم الأطفال قيمة تبادُل التهاني والاحتفال بالمناسبات الدينية؛ خاصةً عندما يتعلق الأمر باستقبال شهر رمضان المبارك.

تعزيز روح المشاركة والتعاون، من خلال قص الكروت والكتابة فيها بشكل جماعي.

تنمية الإبداع والخيال لدى الأطفال عبْر استخدام الكروت التي يفضلونها، وإضافة العبارات أو الرسومات حسب الرغبة.

ربط الأطفال بأجواء رمضان وتعريفهم بتقاليد الاحتفال بالشهر الكريم.

صنع ذكريات جميلة تبقى معهم وتعزز شعورهم بالفرحة والانتماء للمجتمع وللدين الإسلامي.

توفّر الحِرفُ اليدوية التي يعتمد عليها تصميم البطاقات، فرصاً للأطفال للتفاعل مع بعضهم البعض ومع الآباء.

يمكنها أيضاً تعزيز المهارات وتعزيز احترام الذات. لا يلزم أن تكون البطاقات باهظة الثمن أو معقّدة.

تشجيع التفكير النقدي؛ حيث تساعد الأعمال اليدوية الأطفال في عمر المدرسة الابتدائية، على إنتاج الأشياء التي تجعلهم يفكرون في شكل المنتَج النهائي، والخطوات التي يتعيّن عليهم اتخاذها للوصول إليه.

بناء المرونة؛ حيث تساعد الأعمال اليدوية الأطفال على فهم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين النجاح والفشل، وأنه من المقبول جداً ارتكاب الأخطاء للبحث عن الحلول بدلاً عن الشعور بالإحباط.

يدعم، صنع بطاقات التهنئة، القراءة، وذلك من خلال قراءتهم لتعليمات صُنع شيء ما، أو خطوات العمل لكثير من الحِرف والأعمال اليدوية، والعبارات التي كُتبت عليها.

