شكرا لقرائتكم خبر عن السعال المستمر عند النساء.. اعرفى الأسباب وطرق السيطرة عليه والان مع تفاصيل الخبر

السعال المزمن هو السعال الذي يستمر لأسابيع ولا يهدأ، ووفقًا للخبراء، هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى السعال المزمن، بما في ذلك الربو، والتنقيط الأنفي الخلفي، والارتجاع الحمضي، وبعض الأسباب الخطيرة مثل السرطان، ويعتمد العلاج على السبب الكامن وراء السعال المزمن، لذا لا يجب الاستخفاف به، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن يحدث السعال المزمن المستمر نتيجة لأسباب عديدة، بدءًا من فيروس الطقس المتغير إلى شيء أكثر خطورة، ووفقًا للخبراء، يلعب العمر والجنس دورًا كبيرًا في ذلك. يُعرف السعال المزمن بأنه سعال يستمر لأكثر من ثمانية أسابيع، وعادةً ما يكون أحد أعراض حالة صحية أخرى.

ما هي أسباب السعال المزمن عند النساء؟

يقول الأطباء إن السعال المستمر لدى النساء الأكبر سناً قد يكون بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، وبعد انقطاع الطمث، تقول النظرية إن فقدان التأثيرات المهدئة للإستروجين والهرمونات الأنثوية الأخرى يجعل بطريقة ما ألياف الأعصاب المسؤولة عن السعال شديدة الحساسية.

كما أن نقص هرمون الاستروجين يسبب ضمور الظهارة المهبلية، أو انخفاض أو تعديل المخاط، أو الأهداب، أو تغيرات في حساسية الأنسجة التنفسية - وكلها تؤدي إلى انخفاض وظائف الرئة والسعال.

أسباب مهمة أخرى

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للسعال المزمن الربو، والتنقيط الأنفي الخلفي، والارتجاع المعدي المريئي، والتي تشكل جميعها ما يصل إلى 90 % من جميع حالات السعال المزمن. ومع ذلك، ليست كل أسباب السعال المزمن تنفسية.

هناك بعض الأسباب الأخرى التي تشمل:

الحساسية

الربو

التهاب الشعب الهوائية

سرطان

التهابات الرئة الفطرية

انسداد رئوي مزمن

عدوى البكتيريا الفطرية غير السلية

البدانة

تناول مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

مرض الدرن

السعال الديكي

الجيوب الأنفية

أمراض الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي

طرق علاج السعال

وفقًا للخبراء، يعتمد علاج السعال المزمن على الحالة الصحية المرتبطة به. يمكن لأطبائك تزويدك بخطة علاج مخصصة بناءً على احتياجاتك الفريدة. قد تشمل علاجات السعال المزمن المحتملة ما يلي:

مزيلات الاحتقان

تساعد هذه على تخفيف التنقيط الأنفي الخلفي.

بخاخات الأنف

وهذه مفيدة للغاية في تخفيف العطاس وسيلان الأنف وأعراض الحساسية الأخرى.

الستيرويدات

تساعد الستيرويدات على تقليل التهاب مجرى الهواء الناجم عن الربو.

المضادات الحيوية

يتم استخدامها لعلاج العدوى مثل الالتهاب الرئوي البكتيري، والتهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الشعب الهوائية.

تغيير الأدوية

عندما تقوم بتغيير بعض الأدوية أو جرعاتها، فإن ذلك يؤدي إلى السعال، لذلك لا تتوقف أبدًا عن تناول الدواء دون مناقشة الأمر مع طبيبك.

طرق التعامل مع أعراض السعال المزمن

هناك بعض الطرق لتخفيف أعراض السعال المزمن، ومنها:

اشرب كميات كبيرة من الماء، على الأقل 8 أكواب يوميًا

قم بالغرغرة مرتين يوميًا بالماء الدافئ والملح للمساعدة في إزالة أي مخاط

تجنب استنشاق الغبار أو الدخان أو الملوثات الأخرى قدر الإمكان

استخدم وسائد إضافية في الليل لدعم رأسك والجزء العلوي من جسمك

حاول استخدام أدوية السعال المتاحة دون وصفة طبية