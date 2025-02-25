شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر الأشخاص بسعادة أكثر فى الصباح؟ والان مع تفاصيل الخبر

أكد العلماء إن أفضل وقت خلال اليوم يتمتع فيه معظم الأشخاص بحالة نفسية أفضل هو في الصباح الباكر وأسوأ حالة نفسية تكون في منتصف الليل، بحسب موقع تايمز ناو.

وأوضحوا أن الاستيقاظ فى الصباح وإنهاء الأعمال المنزلية اليومية مثل تناول الفطور والاستحمام يمنحك بداية جيدة لليوم، حيث إن إكمال الأعمال المنزلية المعتادة في الصباح يعتبر نصف المعركة التي فزت بها في عالم البالغين.

تساعدك عوامل مثل ضوء الشمس الدافئ والهواء النقي وزقزقة الطيور على الشعور بالإيجابية والأمل.

ومع تقدمك في يومك، يكون لديك الكثير من الوقت لنفسك للقيام بالأنشطة الترفيهية، وبحلول الليل، تميل إلى النوم مبكرًا.

ومع ذلك، ربط العلماء أيضًا الصحة العقلية بالفصول، تميل صباحات الشتاء الباردة إلى جعل الناس يشعرون بمزيد من الكآبة مقارنة بصباحات الصيف المشرقة.

قد يؤدي الشعور بالبقاء ملفوفًا في بطانيتك خلال فصل الشتاء فقط لتفويت ساعة الصباح إلى شعورك بالخمول لبقية اليوم.

نظرًا لأنك تستيقظ متأخرًا بشكل طبيعي، فإنك تميل إلى النوم متأخرًا. ومع اقتراب الليل، يتسلل التفكير المفرط. تطغى مجموعة من الأفكار على العقل وتؤدي مجموعة من التساؤلات إلى فقدان النوم بشأن أشياء خارجة عن سيطرتك. وبالتالي، تنام متأخرًا مما يؤدي إلى الاستيقاظ متأخرًا وتستمر الدورة المفرغة.

من العوامل الأخرى التي تحدد الصحة العقلية الجيدة العلاج القديم المتمثل في تناول وجبة طعام صحية ونوم جيد. تميل إلى الشعور بتحسن عندما تعلم أن جسمك سليم.

لا شيء يصلح المزاج مثل الطعام الصحي الذي يجدد جسمك والنوم لمدة 8 ساعات الذي يهدئ عقلك المتعب.

إن الاستيقاظ من النوم واتباع روتين صحي هو اختيار يجب عليك اتخاذه كل يوم لضمان صحة عقلية سليمة، إنها ممارسة ستبقيك في صحة جيدة على المدى الطويل.