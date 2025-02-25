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مع تقدم الوالدين في السن، يصبح تناول البروتين أمرًا بالغ الأهمية لقوة العضلات والصحة العامة، في هذا التقرير نتعرف على بعض الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين والتي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجاتهم اليومية من البروتين، بحسب موقع " تايمز ناو".

أطعمة نباتية غنية بالبروتين يجب إضافتها لكبار السن 1. فول الصويا

لاستعادة العضلات والتوازن الهرموني فول الصويا، هو أحد أغنى مصادر البروتين النباتي. فهو يساعد في إصلاح العضلات، وحساسية الأنسولين، والتوازن الهرموني، وخاصة بالنسبة للنساء في سن اليأس وبعده.

كما أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة، مما يدعم صحة الأمعاء والهضم.

2. المكسرات والبذور: أطعمة خارقة لعضلات الشيخوخة

بذور اليقطين "اللب الأبيض" وبذور عباد الشمس ليست مجرد وجبات خفيفة - فهي مغذيات كثيفة مليئة بالبروتين والمغنيسيوم والدهون الصحية، هذه المكونات:

- تدعم تعافي العضلات

- تقلل من التعب والالتهابات

- تمنع التقلصات وتحسن صحة المفاصل

يجب إضافتها إلى الزبادي أو العصائر أو تناولها ببساطة كوجبة خفيفة.

3. الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني الخالي من الدهون وغير المنكه هو خيار غني بالبروتين مثالي للحفاظ على قوة العضلات.

يحتوي على بروتين الكازين، الذي يوفر إطلاقًا بطيئًا للأحماض الأمينية، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة قبل النوم.

ولكن هذا ليس كل شيء - الزبادي اليوناني مليء أيضًا بالبروبيوتيك، الذي يعزز صحة الأمعاء والهضم والمناعة.