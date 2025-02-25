الصين تطور ذكاءً اصطناعيًا لتشخيص الأمراض النادرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كشف علماء صينيون عن توصلهم لتطوير أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص الأمراض النادرة في غضون ثوان، مع اقتراح التدخل الطبي المطلوب.

وذكر تليفزيون “بريكس” أن هذه الأداة تم تطويرها بالتعاون بين مستشفى كلية بكين يونيون الطبية، ومعهد الأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بحيث توفر دعمًا قويًا للأطباء في عملية اتخاذ القرار أثناء عملية التشخيص.

وتم تغذية هذه الأداة بمعلومات عن الأمراض النادرة في الصين والبيانات الجينية الخاصة بسكانها، مما يعزز دقة التشخيص وكفاءته.

وتشمل مرحلة الاختبارات الحالية للأداة، تقديم تشخيص أولي للمرضى وحجز المواعيد، بينما ستشمل المرحلة التالية تقديم وظائف داعمة للأطباء، بما في ذلك إنشاء السجلات الطبية والتفسير الجيني والاستشارة الوراثية.

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