شكرا لقرائتكم خبر عن تضخم القلب.. أعراض تؤكد الإصابة وطرق العلاج السهلة والان مع تفاصيل الخبر

تضخم القلب هي حالة مرضية بحد ذاتها تجعل القلب يعمل بجهد أكبر من الطبيعي، كبار السن هم المعرضون بشكل متزايد لهذا التضخم، وقد تكون له عدة أسباب. فقد يكون الأسباب فسيولوجية نتيجة ارهاق عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو الأمراض الغدية الدرقية، أو لاسباب مرضية مثل مرض حقيقي يصيب عضلة القلب مباشرة.

أعراض تضخم القلب

وفقاً لتقرير نشر في موقع better health الطبي، فهناك الكثير من الأعراض لتضخم عضلة القلب، والتي من بينها:

- دوخة واعياء

- ضيق حاد في التنفس

- مشكلات في التنفس

- اضطرابات حادة في ضربات القلب

- خفقان شديد في القلب

- احتباس السوائل

أسباب تضخم القلب

- التهاب عضلة القلب، وهي عدوى فيروسية

- اعتلال عضلة القلب المتوسع بدون سبب

- نقص تروية القلب

- مرض صمام القلب

- التهاب عضلة القلب

- النوبات القلبية

- قسمنا بكل أشكالها والدهون بشكل عام

- مرض الغدة الدرقية

- قلة ممارسات الرياضة

- الشيخوخة والتقدم في العمر

علاج تضخم القلب

يمكن علاج تضخم القلب من خلال معرفة المسبب، ووفقاً للطبيب المختص، يمكن أن يشمل مجموعة من الخيارات:

ممارسه التمارين الرياضية القلبية بشكل منظم وفقًا لمختص.

اتباع أنظمة غذائية منخفضة الدهون وخفيفة على القلب.

خفض مستويات الكوليسترول في الدم بتعديلات حادة.

إجراء فحوصات طبية دورية على القلب.

استخدام الأدوية التي تمنع تضخم القلب.

معالجة المشكلة الأساسية التي يعاني منها القلب، مثل:

- ممارسة مجموعة من الممارسات كممارسة الرياضة.

- تناول الأدوية التي تسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

- تعديل النظام الغذائي ليصبح صحيًا.

- إجراء عملية لاستبدال صمام القلب.