شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد صحية لتناول ماء الكمون مع الكركم يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

سواء كنت تعاني من انخفاض التمثيل الغذائي أو التهاب الحلق أو تحاول إنقاص الوزن، فإن شرب كوب دافئ من الماء المنقوع كل صباح يمكن أن يغير صحتك العامة، فإذا كنت تخطط أيضًا لبدء يومك بعلاج بسيط، فإليك ماء منقوع بسيط مصنوع من بذور الكمون والكركم، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 9 فوائد صحية لتناول الماء المنقوع من الكركم والكمون بانتظام:

تحسين الهضم

يُعرف الكمون بخصائصه الهضمية، فهو يساعد في تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، مما يحسن الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، كما يخفف الكمون من الانتفاخ وعسر الهضم، ومع إضافة الكركم، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فإن هذا المشروب يهدئ الجهاز الهضمي والأعراض المزعجة مثل الحموضة والإمساك.

تعزيز المناعة

يحتوي كلًا من الكمون والكركم الخام على مركبات يمكن أن تعزز المناعة، حيث يحتوي الكمون على الحديد، وهو معدن بالغ الأهمية في الجسم من شأنه أن يساعد في تقوية جهاز المناعة، بينما يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي جدًا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، وعند الإصابة بالعدوى، يساعد الكركمين الجسم على محاربتها عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

غني بمضادات الأكسدة والبكتيريا

كما يعمل الكمون على زيادة التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي، بينما يعمل الكركم الغني بمضادات الأكسدة على محاربة الجذور الحرة، وإبطاء الشيخوخة، والحماية من الأمراض.

إزالة السموم

يعتبر كلًا من الكركم والكمون من المواد الطبيعية لإزالة السموم، حيث يساعد الكمون الكبد في إنتاج الصفراء اللازمة لهضم الدهون وإزالة السموم، فيما يساعد الكركم على تعزيز وظائف الكبد وتسريع عملية التخلص من السموم من الجسم، ومع الاستهلاك اليومي للكمون وماء الكركم، تتخلص من كل الأشياء السيئة بجسمك وتسمح لجهازك الهضمي والكبد بالعمل بشكل صحي.

تأثيرات مضادة للالتهابات

يرتبط الالتهاب المزمن بالعديد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، والكمون والكركم لهما تأثير مضاد للالتهابات جيد جدًا، حيث تعمل المكونات النشطة في الكمون على تقليل كمية الالتهاب داخل الجسم، وقد تمت دراسة الكركم ومكونه النشط، الكركمين، على نطاق واسع لمكافحة الالتهاب، ويمكن أن يساعد تناول هذا المشروب بانتظام في تقليل الالتهاب في المفاصل والعضلات وأجزاء أخرى من الجسم.

تعزيز التمثيل الغذائي وإدارة الوزن

يمكن أن يساعد الكمون والكركم أيضًا في زيادة معدل التمثيل الغذائي، وهو أمر مهم للحفاظ على الوزن عند مستويات صحية، وقد وجد أن الكمون يزيد من معدل الأيض، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع، وفي الوقت نفسه، يساعد الكركم في تنظيم مستويات السكر في الدم، وعدم السماح بارتفاع مستوياته التي تسبب تخزين الدهون، وقد يدعم كلاهما عملية التمثيل الغذائي، ويحسن حرق الدهون، ويعزز جهود إنقاص الوزن على المدى الطويل، كما أنه يكبح الشهية ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي

الكمون والكركم هما نوعان من التوابل التي تم استخدامها منذ العصور القديمة لتخفيف آلام وعدوى الجهاز التنفسي، حيث ينظف الكمون الممرات الأنفية ويخفف من أعراض البرد والسعال، بينما يُعرف الكركم بقدرته على تقليل تراكم المخاط وتهدئة الحلق، ويساعد شرب ماء الكمون والكركم كل يوم على تنظيف مجاري الهواء وتقليل الالتهابات في الجهاز التنفسي، كما أنه يعمل كطارد طبيعي للبلغم للمساعدة في التخلص من المخاط والتنفس بسهولة.

تعزيز صحة الدماغ

يدعم الكركم والكمون وظائف الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الذاكرة، حيث يعزز الكركمين الموجود في الكركم الصحة الإدراكية، ويحمي من الأمراض العصبية التنكسية، ويحسن المزاج، فيما يعتبر الكمون غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الإجهاد التأكسدي، وتعزز الوضوح العقلي، ويعملان معًا على تعزيز التركيز بشكل أفضل، وحماية خلايا المخ.

يدعم صحة القلب

الكمون يحافظ على صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، كما ينظم سكر الدم ويخفض مستوياته المرتفعة بجانب تحسين حساسية الأنسولين.