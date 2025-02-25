شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ألم الجسم بطرق منزلية بسيطة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يمكن علاج ألم الجسم الذي تشعر به صباحًا ومساءً، خاصة في الأيام الباردة ومع الطقس البارد، بطرق منزلية سهلة. هذا ما أكده تقرير نشر في موقع drorthooil، مؤكدًا على أن ألم الجسم مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص وتتسبب في الكثير من الأعراض.

ما هو ألم الجسم؟

ألم الجسم هو عبارة عن شعور ينشأ من الجهاز العصبي وتنتقل الإشارات العصبية عبر الألياف إلى المخ، وبالتالي يشعر الإنسان بألم مختلف في الجسم، أيا كان المسبب.

أنواع ألم الجسم

أنواع ألم الجسم كثيرة ومتعددة، منها طويل الأمد ومنها قصير الأمد، ومنها الألم الحاد الذي ينتج عن مرض أو إصابة أو جراحة، ومنها الألم المزمن الذي يستمر لفترة طويلة حتى بعد زوال المسبب، ومنها الألم اللحظي.

أسباب ألم الجسم

الأسباب يرجعها التقرير للكثير من العوامل، منها:

- عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة

- اضطرابات النوم

- الإصابات المختلفة

- الحالات الصحية والأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا وارتفاع درجات الحرارة

- الإجهاد الحاد

- ضعف القدرة على ممارسة التمارين الرياضية

- التحميل الزائد على العظام والعضلات بجهد شديد وكبير

- ممارسة أنشطة بدنية شاقة

العلاجات المنزلية لألم الجسم

ألم الجسم يمكن التعامل معه وتخفيف حدته من خلال بعض العلاجات المنزلية والتجارب المفيدة، ولكن لابد من زيارة الطبيب المختص لمعرفة ما إذا كان الألم مزمنًا أو له سبب خاص لا يعلمه المريض:

- التدليك: أحد أهم العلاجات التي تساعد على استرخاء الأنسجة وتقلل الضغط المؤلم والتشنجات وتحسن من عمل الأعصاب. يمكن استخدام زيت مسكن للألم. اسأل طبيبك عن إمكانية تطبيق هذه الطريقة.

- النقع في الماء المالح: يمكن وضع المنطقة المصابة في الماء المالح لفترة قصيرة لينقص من العضلات المتعبة ويخفف العبء على العضلات والأعصاب ويساعد على تخفيف حالة الألم التي يشعر بها المريض.

- الكمادات الدافئة: أحد أهم الحلول التي تعمل على سريان الدم في المنطقة المصابة وبالتالي تقليل تصلب العضلات وتقلصاتها وتقليل الشد العضلي وتخفيف الألم في الأعصاب.

- شرب شاي الزنجبيل: يمكن لشاي الزنجبيل أن يقلل من الألم والانزعاج الناتج عنه نتيجة احتوائه على الساليسيلات وهو حمض هام يكون مفيدًا لتقليل ألم الجسم وأوجاعه.

أعراض تستوجب الذهاب للطبيب