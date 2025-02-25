شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات للنوبة القلبية يمكن ملاحظتها قبل أسابيع من حدوثها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر النوبات القلبية من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يفشل العديد من الأشخاص في التعرف على العلامات التحذيرية التي قد تظهر قبل أسابيع من الإصابة بالنوبة القلبية، وقد سلطت دراسة أجريت عام 2003 الضوء على قلة عدد النساء اللاتي يعانين من أعراض معينة خلال الأشهر التي سبقت الإصابة بالنوبة القلبية، وقال الباحثون: "أفادت 95% من النساء بوجود أعراض جديدة أو مختلفة قبل أكثر من شهر من الإصابة بالنوبة القلبية، وأن هذه الأعراض اختفت بعد الإصابة بالنوبة القلبية".

إن التعرف على هذه الأعراض المبكرة يمكن أن يساعد في منع حدوث تطورات قد تهدد الحياة، وذلك من خلال السماح بالتدخل الطبي في الوقت المناسب، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".. على النحو التالى:

تعب غير عادي بدون سبب واضح

هل تشعر بالإرهاق رغم حصولك على قسط كافٍ من الراحة؟ أو تواجه صعوبة في أداء الأنشطة الروتينية مثل صعود السلالم؟ يعد التعب المستمر غير المبرر أحد الأعراض المبكرة والأكثر تجاهلًا للنوبة القلبية الوشيكة، ولا يرتبط هذا النوع من التعب بالنشاط الشاق أو قلة النوم بل هو نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى القلب، وعندما يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة، يعوض الجسم ذلك بإعادة توجيه الطاقة إلى وظائف أساسية، مما يجعل الأفراد يشعرون بالاستنزاف والضعف.

انزعاج في الصدر يشبه الضيق أو الثقل

هل تشعر بضغط أو انقباض يأتي ويذهب؟ يعد ألم الصدر أحد أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا، ومع ذلك، قد يعاني بعض الأفراد من انزعاج خفيف أو ضغط في منطقة الصدر قبل أسابيع من الإصابة بالنوبة القلبية.

الشعور بالقلق

هل تشعر بالقلق الشديد دون أي سبب منطقي؟ يبلغ بعض الأفراد عن شعورهم بالقلق غير المبرر أو شعور قوي بأن هناك شيئًا ما خطأ قبل التعرض لنوبة قلبية، ويمكن أن تشير نوبات الهلع المصحوبة بعدم الراحة في الصدر أو ضيق التنفس أيضًا إلى نوبة قلبية.

عدم القدرة على النوم بشكل صحيح

قد يكون الاستيقاظ عدة مرات في الليل بسبب ضيق التنفس أو عدم الراحة نتيجة لنوبة قلبية، حيث يبلغ العديد من الناجين من النوبات القلبية عن معاناتهم من مشاكل النوم قبل أسابيع من الحدث، ويشمل ذلك صعوبة النوم، والاستيقاظ المتكرر في الليل، أو الشعور بعدم الراحة على الرغم من ساعات النوم الكافية.

غير قادر على التنفس بشكل طبيعى

هل تعاني من صعوبة في التنفس أثناء ممارسة نشاط بدني خفيف؟ أو تستيقظ في منتصف الليل وأنت تلهث بحثًا عن الهواء؟ يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة تحذيرية على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح، ويحدث هذا عندما يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة، مما يتسبب في تراكم السوائل في الرئتين.

تورم في الجزء السفلي من الجسم

قد يكون التورم غير المعتاد في القدمين أو الكاحلين أو الساقين ناتجًا عن مشكلة في القلب، ويمكن أن يكون الوذمة أو التورم في الأطراف السفلية علامة على أن القلب يكافح لضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.

لا تتجاهل الأعراض الخفيفة أو العرضية

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه بشكل مستمر، فمن الضروري طلب العناية الطبية، فلا تتجاهل الأعراض الخفيفة أو العرضية، لأنها قد تكون علامات تحذير مبكرة لحالة أكثر خطورة، لذلك راقب أعراضك وتتبع تكرارها وشدتها.