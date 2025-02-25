شكرا لقرائتكم خبر عن خرافات حول سرطان عنق الرحم تؤخر التشخيص فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

يعد سرطان عنق الرحم، الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، ومع ذلك، لا تزال هناك معلومات مضللة وخرافات تؤدي لتأخير التشخيص الصحيح نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز ناو".

الخرافة 1: سرطان عنق الرحم نادر

الحقيقة: سرطان عنق الرحم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء عالميا، تظهر العديد من النساء المرض في مرحلة متقدمة، مما يقلل بشكل كبير من فرص الشفاء. ومع ذلك، يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال الفحوصات المنتظمة مثل مسحات عنق الرحم والتطعيمات ضد فيروس الورم الحليمي البشري.

الأسطورة 2: سرطان عنق الرحم له أعراض دائمًا الحقيقة

يتطور سرطان عنق الرحم ببطء ولا يسبب دائمًا أعراضًا في المراحل المبكرة لهذا السبب فإن الفحص المنتظم ضروري.

يمكن لمسحات عنق الرحم واختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري اكتشاف التغيرات السرطانية قبل سنوات من ظهور الأعراض.

الأسطورة 3: مسحات عنق الرحم مؤلمة وتتطلب تدخلاً جراحيًا

الحقيقة: تتجنب العديد من النساء مسحات عنق الرحم خوفًا، لكن يستغرق الإجراء أقل من 30 ثانية. نعم، ينطوي على القليل من الانزعاج حيث تجمع فرشاة صغيرة الخلايا من عنق الرحم، لكنها أقل إزعاجًا وألمًا بكثير من التعامل مع سرطان عنق الرحم.

الأسطورة 4: تؤدي عدوى فيروس الورم الحليمي البشري دائمًا إلى سرطان عنق الرحم

الحقيقة: تختفي معظم عدوى فيروس الورم الحليمي البشري من تلقاء نفسها في غضون عامين.

حوالي 10 % فقط من الحالات تؤدي إلى عدوى مستمرة يمكن أن تؤدي إلى سرطان عنق الرحم".

الأسطورة 5: سرطان عنق الرحم وراثي ومعدٍ

الحقيقة: سرطان عنق الرحم ليس وراثيًا، ولكن وجود تاريخ عائلي قد يزيد من خطر الإصابة به كما أنه ليس معديًا - لا يمكنك "التقاط" سرطان عنق الرحم من شخص آخر.

الأسطورة 6: تحتاجين إلى إجراء مسحة عنق الرحم كل عام

الحقيقة: "إذا كانت مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري طبيعيين، فأنتِ تحتاجين فقط إلى تكرارهما كل 3-5 سنوات ومع ذلك، قد تحتاج النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى إجراء اختبارات أكثر تكرارًا.

فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، ولكن الوعي والتطعيم والفحص في الوقت المناسب يمكن أن يمنعه.

التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري أمر بالغ الأهمية للحماية. اجمعه مع الفحوصات الروتينية، ويمكننا تقليل حالات سرطان عنق الرحم بشكل كبير.

