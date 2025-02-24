شكرا لقرائتكم خبر عن لون ورائحة البول مؤشران للإصابة بعدد من الأمراض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

البول هو الفضلات السائلة التي يخرجها الجسم، وهو نتاج قيام الكلى بتصفية السموم والمواد الضارة من الدم، ويتكون بشكل أساسي من الماء والأملاح مثل البوتاسيوم والفوسفور، والمواد الكيميائية مثل اليوريا وحمض البوليك.

ويمكن أن يسبب تناول بعض الأدوية أو الأطعمة تغيرا ملحوظا في لون البول، لكن في الكثير الأحيان يكون لون البول مؤشرا على الإصابة بعدد من الأمراض، سواء أمراض الكلى أو أمراض أخرى.

ألوان البول المختلفة والأمراض المرتبطة بها

ووفقا لموقع "Web MD" الطبي، قد تتسبب مجموعة من العوامل في وجود تغير في لون البول، بسبب تناول أطعمة أو أدوية بعينها، أو حسب وكمية الماء التي يتم شربها على مدار اليوم، بحيث يتراوح اللون من الفاتح إلى الداكن.

وفى الأغلب معظم تغيرات اللون تعد غير ضارة، لكن بعضها قد يشير إلى مشاكل صحية، خاصة في حالة ملاحظة تغير اللون بشكل غير عادى.

وفيما يلى أشهر درجات لون البول والحالات المرضية المرتبطة بها:

البول الأصفر شاحب

إذا كان كل شيء طبيعيًا وصحيًا، فيجب أن يتراوح لون البول من الأصفر الباهت إلى ذهبي اللون، يأتي هذا اللون من صبغة اليوروكروم، وهي أحد نفايات الهيموجلوبين.

البول الصافى

إذا كان البول صافيا بدرجة تجعل لونه غير واضح على الإطلاق، فقد يكون ذلك بسبب كمية كبيرة من الماء أكثر من اللازم، لدرجة طرد جميع الأملاح من جسمك، وخاصة الصوديوم، مما يؤدى إلى ما يعرف بـ"التسمم المائي" لكن إذا كانت الكلى تعملان بشكل صحيح، فمن الصعب أن يصل الشخص إلى حالة التسمم المائي.

البول الأصفر الداكن



قد يكون البول الأصفر الداكن جدًا علامة على الإصابة بالجفاف، ولا يحتاج الأمر أكثر من شرب المزيد من السوائل.

ألوان من البول تستدعى زيارة الطبيب

يوجد عدد من درجات الألوان عند تحول لون البول إليها، يستدعى الأمر زيارة الطبيب، مثل:

البول البرتقالي



عندما يتحول لون البول إلى اللون البرتقالي، فقد يكون ذلك ناتجًا عن أحد الأسباب العديدة مثل:

الإصابة بالجفاف

وجود مشكلة في الكبد أو القناة الصفراوية

وجود دم في البول

تناول بعض الأدوية

البول الوردي أو الأحمر

قد يؤدي تناول أطعمة مثل التوت الأسود والبنجر، إلى تحول لون البول إلى اللون الوردي أو الأحمر. ولكن بعض الأدوية مثل أنواع من المضادات الحيوية أوالملينات التي تحتوي على السنا، وبعض أدوية السرطان ، قد تؤدي أيضًا إلى نفس لون البول.

وقد يشير البول الوردي أو الأحمر أيضًا إلى وجود دم في البول، وقد يكون علامة على مرض الكلى أو التهاب المسالك البولية، أو مشاكل البروستاتا.

البول الأخضر

يعد لون البول الأخضر و الأزرق نادرًا جدًا، وربما يكون اللون ناتجًا عن الصبغات الموجودة في الطعام أو تناول عدد من الأدوية، كذلك يمكن لبعض الحالات الطبية النادرة أيضًا أن تحول لون البول إلى الأخضر، بما في ذلك فرط كالسيوم الدم الحميد، لذلك يجب إجراء الفحوصات الطبيبة في حالة إستمرار هذا اللون.

البول البني

عادةً ما يكون البول البني الداكن علامة على الإصابة بالجفاف، ولكن يمكن يرجع لعدد من الأسباب الأخرى، على رأسها:

تناول بعض الأدوية التي تسبب تغير لون البول

تناول الفول بكميات كبيرة

بعض المشاكلات الصحية، على رأسها أمراض الكبد والكلى، والنزيف الداخلي.

البول الأرجواني

من النادر تحول لون البول إلى الأرجواني ، ولكن هناك ظاهرة نادرة تسمى متلازمة "كيس البول الأرجواني"، والتي تحدث غالبا تركيب بعض المرضى لقسطرة بول طويلة الأمد، بحيث تتحول قسطرة البول والأكياس إلى اللون الأرجواني، بينما يظل البول عادةً أصفر اللون.

البول اللبني

لا يشكل البول الحليبي أو العكر عادة مصدر قلق كبير، وفى الأغلب يدل على الجفاف، لكنه قد يشير إلى حالة صحية، مثل البول القلوي أو مشاكل الكلى، أو الأمراض المنقولة جنسياً.

البول الرغوي

بغض النظر عن لون البول، في حالة وجود رغوة فى البول، تشبه الرغوة التي تظهر عند خفق البيض، قد يشير ذلك إلى وجود بروتين بنسبة مرتفعة في البول، وهو أحد علامات أمراض الكلى.

تغير لون البول في بداية الحمل

يمكن أن يتغير لون البول فى بداية الحمل لعدة أسباب، أهما التغيرات الهرمونية، حيث تنتج المشيمة هرمون يمكن يؤدى إلى البول الداكن، وإختلاف النظام الغذائي، أو عدم شرب كمية كافية من الماء، لكن إذا كان لون البول ورديًا أو أحمر أثناء الحمل، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المسالك البولية أو عدوى الكلى.

روائح البول المختلفة

لا يكون للبول عادة رائحة قوية. ولكن بعض الأطعمة والمكملات الغذائية يمكن أن تغير الرائحة، وفى حالة وجود رائحة قوية، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية أو عدوى المثانة ، أو مرض السكر.

بول ذو رائحة حلوة

يمكن أن تتسبب عدة أسباب في أن تصبح رائحة البول حلوة، بما في ذلك التهاب المسالك البولية، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، أو مرض السكر غير المنضبط.

رائحة الكبريت

قد يؤدى الجفاف ومكملات فيتامين ب وبعض الأدوية إلى رائحة الكبريت في البول، وقد تظهر الرائحة بسبب أمراض الكبد والمثانة إلى ظهور رائحة الكبريت في البول.

رائحة الأمونيا

الإصابة بالجفاف تجعل البول شديد التركيز وقد تنبعث منه رائحة كريهة مثل الأمونيا، و قد يكون أيضًا علامة على التهاب المسالك البولية، أو حصوات الكلى، أو أمراض الكبد، أو بعض الأمراض المنقولة جنسياً، أو عدوى البروستاتا، أو انقطاع الطمث.