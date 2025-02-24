شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تظبط السكر وتخس.. تقرير ينصحك بالقيام بهذا قبل الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

قالت خبيرة التغذية شيخا سينج إن تناول السلطة قبل تناول الوجبة والمشي بعد تناولها يمكن أن يكون له فوائد عديدة، وخاصة في تنظيم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأوضحت كيف يمكن للشخص أن يفقد الوزن بسرعة بفضل الخضروات الورقية الموجودة في السلطة لأنها غنية بالألياف، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وأضافت أن السلطة يمكن أن تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، مما يخفض مستوى السكر في الدم، كما أن المشي بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في خفض مستوى السكر في الدم من خلال زيادة امتصاص الجلوكوز في العضلات وتحسين عمل الأنسولين.

فقدان الوزن عن طريق تناول السلطة قبل الوجبة

و قالت إذا فعلت هذا قبل وبعد كل وجبة، فستفقد الوزن بسرعة ولن تصاب بمرض السكري أبدًا، والسبب يرجع إلي كلما تناولنا الكربوهيدرات، يتم هضمها وتحويلها إلى سكر، الذي يتدفق في دمنا، وينتج البنكرياس في أجسامنا هرمونًا يسمى الأنسولين، والذي يساعد في نقل السكر من الدم إلى خلايانا وتحويله إلى طاقة في شكل ATP. ولكن إذا كنت تستهلك سكرًا زائدًا، فإنه يتم تخزينه في الكبد والعضلات، وإذا كان هناك الكثير من السكر الذي يتم استهلاكه، فإنه يتم تخزينه على شكل دهون في أجسامنا، مما يؤدي إلى زيادة الوزن .

المشي بعد تناول الطعام

وأضافت، إذا تناولت المزيد من الكربوهيدرات، فسيواجه الجسم ارتفاعات في السكر، مما يؤدي إلى إنتاج المزيد من الأنسولين، ولكن الخلايا لا تحتاج إلى الكثير من السكر، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبالتالي الإصابة بمرض السكري، فكيف يمكنك منع ذلك؟ كل ما عليك فعله هو تناول طبق من السلطة قبل الوجبة وبدء وجبتك بمصدر بروتين، حيث تستغرق الألياف والبروتين وقتًا للهضم وبالتالي إبطاء هضم الكربوهيدرات التي تتناولها، والتي تتحول أيضًا إلى سكر ببطء. وهذا يؤدي إلى انخفاض ارتفاع السكر. بعد كل وجبة، امش لمدة 10 دقائق لتقلص العضلات وبالتالي زيادة تدفق الدم وتقليل ارتفاع السكر.

من خلال الجمع بين هاتين العادتين، يمكنك تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز بشكل عام، ومع ذلك، من الضروري أن تتذكر أن النتائج الفردية قد تختلف، ويجب أن تكون هذه العادات جزءًا من نهج شامل لإدارة مستويات السكر في الدم، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني منتظم.

