شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية مفاجئة تضر بالكبد دون أن تدرى والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر دور الكبد على تحويل العناصر الغذائية، وإزالة السموم من الدم، والتحكم في نسبة السكر في الدم، بل إنه يضمن أيضًا صحتك، حيث إن تلف هذا العضو له عواقب وخيمة، وتساهم العديد من العادات الشائعة في إصابة الكبد، ولهذا السبب من المهم تقليل التعرض للمواد الضارة والتعرف على العلامات المبكرة لتلف الكبد، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات اليومية التي قد تساهم في تلف الكبد دون أن تدرى، بحسب موقع "تايمز ناو".

عادات يومية تضر بالكبد دون أن تدرى

يعد الكبد من بين أكبر الأعضاء، والذي يقوم يوميًا بأداء حوالي 500 وظيفة أساسية، بما في ذلك تطهير الدم، والتخلص من السموم، وتخزين المعادن والفيتامينات، وتحويل العناصر الغذائية إلى طاقة.

ومع ذلك، هناك العديد من العادات اليومية التي قد لا تعرف حتى أنها تسبب عن غير قصد أضرارًا طويلة الأمد للكبد.

وفقًا للأطباء، حتى لو كنت لا تعرف، فإن تلف الكبد يمكن أن يكون تدريجيًا وقد يمر دون أن يلاحظه أحد دون ظهور أي أعراض. ولكن بمرور الوقت، تلحق هذه العادات السيئة ضررًا شديدًا بالكبد. ومن بين هذه العادات:

عدم شرب الماء

لا يعتاد كثير من الناس على شرب الماء حتى يشعروا بالعطش الشديد. وخاصة في فصل الشتاء، قد ينخفض تناولك للماء كثيرًا.

وفقًا للخبراء، يجب أن تشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، حيث أن جسمك يتكون من حوالي 66 % من الماء، والذي يحتاج إلى الترطيب طوال الوقت.

إذا أصيب الكبد بالجفاف، فإنه يميل أيضًا إلى فقدان طول عمره ويصبح غير قادر على رعاية بقية الجسم.

الإفراط في تناول السكر

لا يؤدي الإفراط في تناول السكر إلى زيادة الوزن والسمنة فحسب، بل يجلب أيضًا مجموعة من الحالات والأمراض الأخرى مثل مرض السكري من النوع 2 والنوبات القلبية.

وفقًا للأطباء، فإن الإفراط في تناول السكر يفرض عبئًا ثقيلًا على الكبد، يمكن أن يؤدي تناول المنتجات السكرية، وخاصة مع الفركتوز، إلى تحويل الكبد إلى دهون.

بمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى مرض الكبد الدهني وهو السبب الرئيسي لتلف الكبد في جميع أنحاء العالم.

الحرمان من النوم

إن الحرمان من النوم له بعض المخاطر المذهلة، بما في ذلك الإجهاد التأكسدي للكبد.

وفقًا لدراسات مختلفة، فإن أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم يعانون أيضًا من مجموعة واسعة من المشاكل الصحية مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة وأمراض القلب والمزيد.

يؤدي عدم الحصول على نوم عميق إلى زيادة كمية الدهون في الكبد، بسبب زيادة نشاط الجينات التي تسبب مقاومة الأنسولين ومحتوى الدهون في خلايا الكبد.

يقول الأطباء إن اضطراب النوم المزمن مثل اضطراب الرحلات الجوية الطويلة يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

الإفراط في استخدام مسكنات الألم

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مسكنات الألم إلى تلف الكبد، وخاصة إذا كنت تتناولها بشكل متكرر.

وفقًا للأطباء، فإن بعض الأدوية الموصوفة التي لا تستلزم وصفة طبية هي السبب الرئيسي لفشل الكبد الحاد في الولايات المتحدة.

يقول الخبراء أنه إذا تناولت الكثير من مسكنات الألم، فقد يكون لديك تلف في الكبد دون أن تعلم.

قد لا تظهر الأعراض لعدة أيام، وتبدو الأعراض المبكرة في الغالب مثل الأنفلونزا وفقدان الشهية والغثيان والقيء واصفرار الجلد والعينين أو اليرقان.

