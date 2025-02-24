شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حالات ممارسة الرياضة فيها خطر على صحتك.. منها لو عندك صداع والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن ممارسة الرياضة مهمة للغاية لصحة العقل والجسم، إلا أن هناك بعض الحالات التي يجب عليك تجنب ممارسة الرياضة فيها، لا تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية إذا كنت تعاني من الصداع وغيرها من الحالات نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

حالات صحية لا يجب عليك ممارسة الرياضة فيها

إن الانتظام في جدول التمرين هو أحد أفضل الطرق لتحسين وتنظيم صحتك بشكل عام، فهو لا يساعدك فقط على تجربة المزيد من الطاقة وتعزيز فقدان الوزن، ولكنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة تتراوح من أمراض القلب إلى مرض السكري.

وفقًا للخبراء، من المهم جدًا فهم أهدافك - ما تريد تحقيقه - ثم وضع خطة وفقًا لذلك، ومع ذلك، قد لا تجنيها إذا عرضت نفسك لخطر الإصابة أو تفاقم حالة صحية بسبب الإهمال.

الصداع

الصداع له أسباب عديدة. السبب الأكثر شيوعًا يمكن أن يكون الجفاف أو ارتفاع مستويات ضغط الدم.

أيضًا، تنشأ بعض أنواع الصداع بسبب حالات طبية خطيرة غير مشخصة مثل مشاكل الأوعية الدموية في الرأس أو العصب البصري أو أي أنظمة أخرى في الجسم يمكن أن تسبب الصداع. في هذه الحالة، قد يكون التمرين مع الصداع خطيرًا.

يقول الخبراء أن التمرين يمكن أن يساعد في بعض أنواع الصداع - وخاصة تلك الناجمة عن الإجهاد ومع ذلك، إذا كنت متأكدًا من أن الصداع الذي تعاني منه ناجم عن الإجهاد أو عوامل نمط الحياة الأخرى، فقد تجرب تمرينًا خفيفًا مع الصداع لترى كيف يستجيب الصداع.

تذكر أنه قد يستغرق الأمر شهورًا قبل أن تؤثر تغييرات نمط الحياة على الصداع.

الإصابة

يعتقد الكثير من الناس أنه إذا أصيبوا بإصابة، وخاصة في الساق، فلا يزال بإمكانهم تدريب الجزء العلوي من الجسم.

في هذه الحالة، ستنقسم الطاقة التي كان جسمك يستخدمها للتعافي من الإصابة، ولهذا السبب ستلتئم الإصابة الآن في خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام

يقول الخبراء أنه بعد الإصابة، تفقد القوة والتنسيق والمرونة - في جميع أنحاء جسمك هذا التدهور في الحالة، جنبًا إلى جنب مع ضبط حركاتك للتعويض عن المناطق الأضعف أو المؤلمة، هو سبب إصابة العديد من الأشخاص.

على سبيل المثال، يضع معظم الأشخاص الذين يعانون من إصابة في الركبة اليمنى المزيد من الوزن على جانبهم الأيسر. هذا يهيئك لإصابة أخرى.

البرد والسعال

إن ممارسة الرياضة مع البرد والسعال غير مستحسنة لأنها يمكن أن تزيد من تدهور حالتك.

إن جسمك يحارب العدوى بالفعل؛ في حال ممارسة الرياضة، ستشتت الطاقة وستشفى العدوى في خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام.

يُنصح بعدم ممارسة الرياضة إذا كانت علاماتك وأعراضك أسفل الرقبة - مثل الاحتقان أو السعال الشديد أو اضطراب المعدة. أيضًا، تجنب ممارسة الرياضة إذا كنت مصابًا بكورونا أو أمراض معدية أخرى.

لا تتحرك كثيرًا إذا كنت تعاني من الحمى أو التعب أو آلام العضلات المنتشرة.

اضطراب النوم

إذا كان نومك مضطربًا، فإن جسمك لم يتعافى؛ جسمك متعب، يؤثر قلة النوم على قدرتك على التذكر والتفاعل، مما قد يتسبب في خمول عقلك في أكثر المهام روتينية، المراحل العميقة من النوم مسؤولة عن التعلم والذاكرة.

يجب تجنب ممارسة الرياضة إذا كنت متعبًا للغاية لأنها قد تؤدي إلى الإصابة وانخفاض الأداء الرياضى واختيارات الطعام السيئة.

كما يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء وقت رد فعلك، مما قد يزيد من خطر الإصابة بإصابة خطيرة.