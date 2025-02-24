شكرا لقرائتكم خبر عن مريض حصوات الكلى والصيام.. هل تشكل خطرا؟ أستاذ كلى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

اقترب شهر رمضان، ومعه يحتار بعض المرضى في إمكانية صيامهم من عدمه، فضلا عن التعليمات التي يجب إتباعها عند الصيام، مريض حصوات الكلى بشكل خاص، يعتبر حالة خاصة حسب توضيح الدكتور تامر زكريا أستاذ جراحات الكلى والمسالك كلية طب قصر العينى، فخلال تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365" أكد على أن مريض حصوات الكلى يمكنه الصيام بشروط، والتي من أهمها:

أولا يحدد الطبيب حالة المريض العامة ويقرر صيامه من عدمه

وظائف الكلى السليمة الجيدة هي الشرط الأساسى للصيام وفقا لرؤية الطبيب

أن تكون حالته الصحية جيدة جدا

لا تتأثر وظائف الكلى بمشكلة الحصوة لديه

أن تكون حصوة مؤقتة أي لا يعانى من مرض تكون الحصوات المستمر

ألا يكون مريض حصوات الكلى المتعددة المتكررة التكوين

ألا تكون الحصوة قد سببت مضاعفات ، مثل انسداد الكلى أو سببت التهاب حاد فيها

وتكمن خطورة الحصوات المتكررة التكوين في كونها سبب لانسدادات الكلى

النظام الغذائي لصيام مريض حصوات الكلى

لابد من الاهتمام بالتعويض الكبير للسوائل خلال فترة الإفطار وحتى السحور

شرب ما يعادل من 2 إلى 3 لتر صاف من المياه على مدار ساعات الإفطار

الاعتدال في تناول الطعام وعدم النهم والإسراف

الاعتدال في تناول الفاكهة وعصائرها، ويفضل الفاكهة الصحية بعيدا عن الملونة والحمضيات

تناول الشوربة الصحية دون إسراف

إّذا كان يعانى من حمض البوليك المرافق للمشكلة لابد من البعد عن اللحوم الحمراء

التقليل من اللحوم بأنواعها والاهتمام بالخضروات