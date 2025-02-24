انطلاق مؤتمر “لينة” للرعاية الصحية الافتراضية غدًا بمشاركة 32 متحدثًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينطلق غدًا, مؤتمر “لينة” للرعاية الصحية الافتراضية، الذي ينظمه تجمع صحة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، و32 متخصصًا على مدى يومين لمناقشة أحدث الحلول والابتكارات في مجالات الرعاية الصحية الافتراضية، والصحة الرقمية، والابتكار في القطاع الصحي، إلى جانب تبادل الأفكار وتعزيز الإسهامات في هذا المؤتمر الذي يعد خطوة نحو مستقبل الرعاية الصحية.

ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا متنوعًا يشمل 14 محاضرة، و4 ندوات حوارية، و4 جلسات نقاش، إضافة إلى استعراض 3 قصص نجاح، و4 ورش عمل، و41 ملصقًا بحثيًا، إلى جانب 8 معارض متخصصة، وبث مباشر لمجلس الأورام بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي في وزارة الصحة.

واختيرت قرية لينة التاريخية، الواقعة على بُعد 105 كيلومترات جنوب محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، لاستضافة هذا الحدث العلمي البارز، لما تتميز به من إرث ثقافي وتاريخي، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لاحتضان مثل هذه الفعاليات.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الحلول المتقدمة والاستراتيجيات الفعالة لتطبيق الطب عن بُعد، خاصة في الخليج 365 النائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية عبر التقنيات الحديثة والابتكار.

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