شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ضرورية لمرضى السكر والضغط قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت مصاب بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم و ترغب في الصيام خلال شهر رمضان، فهناك العديد من الخطوات التي يجب اتبعها للصيام بأمان ودون التعرض لأي مضاعفات صحية.

أكدت الدكتورة مني ثابت أستاذ الباطنة والغدد الصماء في كلية طب القصر العيني، أنه من الضروري اتخاذ بعض الخطوات لضمان الصيام بأمان لمرض السكر وضغط الدم، ويتك ذلك عن طريق القيام بهذه الخطوات الصحية ومنها:

أولاً استشارة الطبيب..

1. تقييم الحالة الصحية يتم عن طريق زيارة الطبيب قبل رمضان لتقييم وتحديد القدرة على الصيام.

2. تعديل الأدوية، فقد يحتاج المريض إلى تعديل جرعات الأدوية أو توقيت تناولها لتتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور.

3. متابعة منتظمة، فقد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات دورية أثناء رمضان لمراقبة مستويات السكر أو ضغط الدم.

ثانيًا النصائح الخاصة بمرضى السكري

1. قياس السكر بانتظام، خاصة قبل الإفطار وبعده وقبل السحور وفي منتصف النهار.

2. تجنب انخفاض السكر، إذا انخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 مجم/ديسيلتر، يجب الإفطار فورًا لتجنب حدوث هبوط حاد، أو الدخول في غيبوبة.

3. التركيز على الأطعمة بطيئة الامتصاص في وجبة الإفطار والسحور مثل الحبوب الكاملة والبقوليات لتوفير طاقة مستدامة خلال الصيام.

4. شرب الماء بكثرة، بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف.

5. ممارسة الرياضة بحذر، حيث يُفضل ممارسة التمارين الخفيفة بعد الإفطار لتجنب انخفاض السكر أثناء النهار.

ثالثًا النصائح الخاصة بمرضى الضغط

1. تقليل تناول الملح، وذلك لتجنب ارتفاع ضغط الدم، يُفضل استخدام التوابل الطبيعية بدلاً من الملح الزائد.

2. الابتعاد عن الأطعمة المعلبة والمخللات وذلك لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

3. تناول الأدوية بانتظام وفقًا لإرشادات الطبيب، سواء عند الإفطار أو السحور.

4. مراقبة الضغط بانتظام وقياسه لتجنب أي ارتفاعات خطيرة، التي تطلب في حالة ارتفاع للذهاب للطبيب لتنظيم نسبته.

5. تجنب المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط أو فقدان السوائل.

التغذية الصحية لمريض الضغط والسكر في رمضان

وقدمت أستاذ الباطنة، التغذية المتوازنة في رمضان لمرض السكر والضغط، وهي:

1. الإفطار يُفضل البدء بالتمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة ومتوازنة تحتوي على الخضروات والبروتينات والكربوهيدرات المعقدة.

2. السحور تناول وجبة تحتوي على البروتين والألياف لتجنب الشعور بالجوع والعطش أثناء النهار.

3. تجنب السكريات والدهون الزائدة لأنها قد تؤدي إلى اضطرابات في مستويات السكر أو ارتفاع الضغط.

متى يجب الإفطار لمريض الضغط أو السكر؟

وأوضحت ثابت، أن في حالة شعور المريض بأعراض انخفاض شديد في السكر مثل الدوخة أو الإغماء، يجب عليه الإفطار علي الفور، وأيضا إذا كان هناك ارتفاع حاد في ضغط الدم مصحوب بأعراض مثل الصداع الشديد أو ضيق التنفس لمريض الضغط عليه الإفطار علي الفور تجنبا للتعرض والإصابة بالمضاعفات الصحية المختلفة.

