شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رمضان.. كم تمرة يمكن تناولها يوميا لتحسين صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

التمر مصدر قوي للتغذية وأحد أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها، فهو مفيد لأمعائك ومستويات الكوليسترول وسكر الدم، ولكن وفقًا للخبراء، يجب تناول التمر باعتدال، حيث يحتوي التمر على نسبة عالية من السكر، لذا فهو يحتاج إلى حصص يومية، في هذا التقرير نتعرف على عدد التمرات التي يجب أن تتناولها يوميًا، بحسب موقع "تايمز ناو".

كم عدد التمرات التي يمكن أن تتناولها في اليوم لتحسين صحتك؟

وفقًا للخبراء، تحتوي التمور على مستوى عالٍ من المغذيات الدقيقة الأساسية - ولكن عليك أن تكون على دراية بعدد التمر الذي تتناوله.

تناول الكثير من التمر يمكن أن يساهم في تناول السعرات الحرارية الزائدة.

يبلغ متوسط حجم الحصة من التمور 100 جرام فقط، أو ما يعادل حوالي أربع تمرات

تحتوي أربع تمرات على حوالي 277 سعرة حرارية و66 جرامًا من السكر. وبالتالي، نظرًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، يقترح الخبراء أنك بحاجة إلى تناول تمرة واحدة أو ثلاث تمرات صغيرة، أي حوالي 50 جرامًا وتوفر نصف السكر والسعرات الحرارية.

يعمل التمر على تحسين صحة الأمعاء ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم

وفقًا للخبراء، فإن التمر منزوع النوى لا يحتوي عمومًا على سكريات مضافة، ولكنه لا يزال يحتوي على عدد كبير من السكريات الطبيعية في شكل سكروز أو جلوكوز أو فركتوز.

ولكن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإن التمر يعد وجبة خفيفة أفضل من المشروبات الغازية السكرية أو الأطعمة المصنعة الأخرى.

تعمل الألياف على إبطاء امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم، ويؤدي انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم إلى ارتفاع أقل في قيم السكر في الدم.

كما تقول بعض الأبحاث أن تناول التمر يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ولكن بكميات أقل.

ومع ذلك، فهو يساعد بشكل كبير الجهاز الهضمي ويجب تناوله مع أطعمة غنية بالألياف الأخرى، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة أقل من السكر، مثل الخضروات الورقية والخضروات غير النشوية والبقول والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

إن إضافة التمور كوجبات خفيفة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يفيد أيضًا الميكروبيوم، وهي الخلايا الميكروبية الطبيعية الموجودة في الجهاز الهضمي.

إن تناول الكثير من التمور يمكن أن يسبب الإسهال أيضًا.