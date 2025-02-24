شكرا لقرائتكم خبر عن الزبادى راحة للمعدة والعقل.. اعرف ما قالته الدراسات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة EMBO Molecular Medicine أن تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي يمكن أن يقلل من السلوك المرتبط بالقلق، ويزيد من الشعور بالسعادة.

القلق والاكتئاب من السلوكيات المرتبطة بالحالة المزاجية، والتي تجعل الشخص يشعر بالإحباط، ووفقا لموقع hindustantimes، فقد تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في تخفيف الحالة.

إن مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب تعيق الأداء اليومي، لذا يواصل المجتمع العلمي السعي لتحديد التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة التي يمكن أن تساعد في تخفيفها.

وكشفت الدراسة أن بعض الجزيئات المعروفة باسم الإندولات، والتي تنتجها ميكروبات الأمعاء، تساعد في إدارة القلق، وهناك علاقة بين الحالة المزاجية وصحة الأمعاء الجيدة، ولذا يمكن أن يؤدي اختلال التوازن في بكتيريا الأمعاء إلى زيادة السلوكيات المرتبطة بالقلق، لذا فإن تناول الأطعمة المليئة بالبروبيوتيك يمكن أن يساعد.

وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران لفهم هذه الصلة بين ميكروبات الأمعاء والقلق، وتشير نتائجهم إلى أن صحة الأمعاء تؤثر على وظائف المخ والأنشطة المرتبطة بالمزاج المرتبطة بالقلق والاكتئاب.

ودعمت الدراسة المفهوم المعروف باسم "محور الأمعاء والدماغ"، مؤكدة على دور صحة الأمعاء في التأثير على مستويات الحالة المزاجية.

البروبيوتيك مفيد للصحة العقلية

البروبيوتيك عبارة عن بكتيريا وخمائر حية تعمل على موازنة ميكروبات الأمعاء، حيث تحتوي الأطعمة مثل الزبادي والكرنب واللبن الرائب على هذه العناصر.

إن هذا الاكتشاف جدير بالملاحظة، حيث أن تناول البروبيوتيك يمكن أن يساعد في استعادة التوازن في صحة الأمعاء، وبالتالي تخفيف السلوكيات المرتبطة بالقلق، وإنها طريقة أكثر ملاءمة لمعالجة السلوكيات المرتبطة بالمزاج وإصلاحه.