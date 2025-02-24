شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير ويليام يخضع لفحوصات الكشف عن السرطان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ولى العهد البريطانى الأمير ويليام لسلسلة من الفحوصات الطبية عقب وفاة مدربه العسكري السابق للطيران، الرقيب زاك ستوبنجز، عن عمر يناهز 47 عامًا، وفقًا لتقارير إخبارية، حيث توفي ستوبنجز، الذي درب الأمير أثناء خدمته في RAF Valley بين عامي 2010 و2013، بعد معركة استمرت عشر سنوات مع الورم النقوي المتعدد، وهو سرطان يصيب الدم ونخاع العظام، بحسب موقع "تايمز ناو".

الورم النقوي هو سرطان نادر في الدم يمكن أن يؤثر على العظام في العمود الفقري والجمجمة والحوض والأضلاع.

خلال فترة خدمة الأمير لطائرات الهليكوبتر العسكرية، بما في ذلك طائرة Sea King التي تدرب عليها من قبل Stubbings، تم تصنيف محطة سلاح الجو الملكي على أنها تحتوي على تركيزات عالية من أبخرة العادم السامة التي يمكن أن تؤدي إلى اعتلال الصحة لدى الطيارين، بما في ذلك التعرض لـ 7.5 ميكرومول من أول أكسيد الكربون لكل لتر من الهواء.

أشارت الدراسات إلى أن التعرض الطويل الأمد لهذه الانبعاثات قد يكون مرتبطًا بالعديد من أنواع السرطان.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأفراد السابقين الذين قاموا بتشغيل طائرات هليكوبتر مماثلة تم تشخيصهم بأشكال مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة والحلق.

وتقول التقارير إن 6 حالات على الأقل تتعلق بالتعرض للعوادم قد تم تسويتها بالفعل خارج المحكمة، في حين يواصل العشرات من أفراد طاقم الطائرة المتضررين وأسرهم السعي للحصول على تعويضات.

ومع ذلك، فقد بدأت اختبارات جديدة على انبعاثات العادم من بعض المروحيات لتقييم تأثيرها على صحة أفراد الطاقم.

حالات السرطان داخل العائلة المالكة في المملكة المتحدة

خضع الملك تشارلز الثالث وكيت ميدلتون للعلاج من السرطان في الأشهر الأخيرة. ومؤخرًا، أعلنت كيت أنها في حالة هدوء بعد ستة أشهر من العلاج الكيميائي.

ومن المقرر أن يخضع الأمير ويليام لمجموعة من الاختبارات للتأكد من أنه لا يعاني من أي أمراض.