شكرا لقرائتكم خبر عن الجو برد.. أكلات تساعد على التدفئة وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

كلما زاد البرد وانخفضت درجات الحرارة، وطل علينا الشتاء ببرودته، كلما كان لزاما أن نعزز الطاقة والمناعة والدفء كذلك، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع fccmg.

أكلات تعزز المناعة فى الشتاء

وجاء فى التقرير، أنه في الشتاء ومع برودة الطقس، تزيد العدوى التنفسية، وحالات العدوى، وكذا الأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة، وتستمر الأعراض الخاصة بالسعال والعطس وغيرها لمدد متفاوتة، وهنا لابد من محاربتها بأطعمة صحية، خارقة، تزيد المناعة وتحد من العدوى، وتشعرك بالدفء فالنظام الغذائي قادر على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين قدرة الجسم ومقاومته للمرض: