شكرا لقرائتكم خبر عن الجو برد.. أكلات تساعد على التدفئة وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالإثنين، 24 فبراير 2025 11:00 ص
كلما زاد البرد وانخفضت درجات الحرارة، وطل علينا الشتاء ببرودته، كلما كان لزاما أن نعزز الطاقة والمناعة والدفء كذلك، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع fccmg.أكلات تعزز المناعة فى الشتاء
وجاء فى التقرير، أنه في الشتاء ومع برودة الطقس، تزيد العدوى التنفسية، وحالات العدوى، وكذا الأنفلونزا ونزلات البرد المختلفة، وتستمر الأعراض الخاصة بالسعال والعطس وغيرها لمدد متفاوتة، وهنا لابد من محاربتها بأطعمة صحية، خارقة، تزيد المناعة وتحد من العدوى، وتشعرك بالدفء فالنظام الغذائي قادر على تعزيز جهاز المناعة، وتحسين قدرة الجسم ومقاومته للمرض:
- البروكلى : أحد أهم الخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الصحية التي تعزز المناعة إضافتها للطعام يعزز الدفء
- الزنجبيل الذى يحتوى على كم هائل من مضادات الأكسدة، فضلا عن مضادات اللتهابات الصحية التي تقوى المناعة وتعززها
- اللوز ، الغنى بالدهون الصحية، ومضادات الأكسدة الصحية فضلا عن سعراته الحرارية القليلة التى تعزز المناعة
- الكيوى الذى يحتوى على البوتسايوم، وفيتامينات ك وفيتامين ج، الذى يحارب الالتهابات ويعزز المناعة بشدة
- الفاكهة الحمضية التي تحسن من مناعة الجسم وتعزز من مستويات الماغنيسيوم وتلعب دور قوى في تعزيز المناعة
- الكركم الذى يقى من العدوى ومقاومة تأكسد الخلايا كما يعزز الشعور بالدفء ويقوم الالتهابات بشكل كبير
- العنب من الأطعمة الصحية والفواكه الرائعة التي تعزز المناعة ومحاربة خلايا العدوى
- السبانخ الورقية الصحية التي تحسن عمل المناعة وتشعر بالدفء
- الثوم الصحى والمفيد والقليل منه يقوى الجسم ضد الالتهابات ويحارب العدوى خاصة الانفلونزا
- الفلفل الأحمر الغنى بمضادات الأكسدة الصحية والبيتا كاروتين، وبناء الجهاز المناعى
- الزبادى قليل الدسم طعام يعزز المناعة ويمدك بالبروبايوتك الذى يعزز دفاعات الجسم والامعاء
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