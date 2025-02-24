شكرا لقرائتكم خبر عن جلوس الأطفال ساعة أو أكثر أمام الموبايل يوميا يهددهم بهذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

ضعف البصر هو الوباء الجديد بين الأطفال والجيل الأصغر سنا، وفي حين يقال إن معظمها وراثي، إلا أن دراسة جديدة تشير إلى أن قضاء ساعة واحدة فقط يوميًا على الشاشات الرقمية مثل الموبايل والأجهزة اللوحية يمكن أن يزيد من خطر قصر النظر بنسبة 21 في المائة، مع تصاعد المخاطر حتى 4 ساعات من الاستخدام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديأ".

قام البحث، الذي نُشر في JAMA Network Open، بتحليل البيانات من 45 تحقيقًا شملت أكثر من 335000 مشارك تتراوح من الأطفال الصغار إلى الشباب.

وجدت الدراسة أن خطر الإصابة بقصر النظر زاد بشكل ملحوظ بين 1-4 ساعات من وقت الشاشة قبل أن يرتفع بشكل تدريجي، وذكر الباحثون: "يمكن أن تقدم هذه النتائج إرشادات للأطباء والباحثين فيما يتعلق بمخاطر قصر النظر".

يأتي التحليل الشامل وسط زيادة في حالات قصر النظر المنسوبة في المقام الأول إلى زيادة استخدام الشاشة الرقمية، ولم يتم العثور على أي ارتباط بين التعرض لأقل من ساعة، ويمكن أن يؤثر وقت الشاشة الطويل على الوظائف الإدراكية للدماغ بسبب انخفاض الانتباه، وغالبًا ما ينطوي الاستخدام المطول على الجلوس في أوضاع غير مريحة، ويمكن أن يؤدي التعرض المطول للشاشة إلى مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك السمنة وآلام الجسم ومشاكل العمود الفقري وآلام الظهر.

فيما يلى.. خطوات لمنع إجهاد العين بسبب الشاشات لتجنب قصر النظر الناتج عن قضاء وقت طويل أمام الشاشات:

استخدم قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين، عن طريق آخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة والنظر في أي شيء يبعد 20 قدمًا.

زيادة وقت الخروج، يمكنك تقليل إجهاد العين ومنع نمو قصر النظر من خلال قضاء ساعتين على الأقل كل يوم في الخارج.

تعديل إعدادات الشاشة لتقليل الإجهاد، من خلال استخدام مرشحات الضوء الأزرق، وقم بتكبير الخط، وحافظ على الشاشة عند مستوى السطوع الأمثل.

الحفاظ على مسافة رؤية آمنة، وتجنب استخدام الأجهزة في الإضاءة المنخفضة واحتفظ بالشاشات على مسافة ذراع على الأقل.

اجعل فحوصات العين الروتينية أولوية، ويمكن أن تساعد في تحديد أعراض قصر النظر المبكرة ووقف تدهور الرؤية.