شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين.. تخلص من الاجهاد العضلي للتمرينات بخطوات سهلة وبسيطة والان مع تفاصيل الخبر

إجهاد العضلات هي حالة يصل لها أغلب من يمارسون الرياضة وذلك نتيجة التمارين المنتظمة التي يلتزمون بها. في البداية يشعر الرياضي بالألم، ولكن الخبر السار يكمن في أن هذه الآلام عبارة عن تمزقات مؤلمة ولكنها في النهاية تؤدي إلى تكوين العضلات وزيادة الكتلة العضلية.

اكلات ومشروبات تخفف من الاجهاد العضلى

وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي، فان التغذية السليمة للرياضي يمكنها أن تتغلب على هذه التمزقات وهذه الآلام المبرحة. ومن أهم الأطعمة التي تساعد على استشفاء العضلات والتخلص من ألم التمزقات:

- بذور الشيا التي تحتوي على فيتامين ب واحد وب 2، وكذلك تحتوي على الكالسيوم، كما أنها مصدر جيد للبروتين النباتي، وتناولها يساعد على التعافي السريع نظرًا لغناها بالعناصر الغذائية الصحية.

- السبانخ تلك الخضروات الورقية التي تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفسفور والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والزنك، كما تحتوي على فيتامين أ وفيتامين جيم وحمض الفوليك، وتحتوي أيضًا على مضادات للأكسدة تعرف باسم الفلافونويد. إضافة السبانخ لوجباتك أفضل الإضافات التي تعزز من صحتك العامة وقوتك للتمرين واستشفاء عضلاتك.

- القلقاس من أفضل الأطعمة، وهو نبات جذري يعمل على تعزيز الصحة العضلية وغني بالألياف والعناصر.

- الشاي الأخضر الذي يخفف من تلف العضلات، كما أنه يحسن من استشفاء الجسم.

- الموز من الفواكه التي تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات، ومفيد للعضلات ومفيد لمن يمارس أي التمارين الرياضية، لذا يفضل للحفاظ على تناوله وإدخاله في الوجبات اليومية.

- عصير البطيخ من أنواع المشروبات الصحية التي تقلل من ألم العضلات، كما أنها تحتوي على الأحماض الأمينية غير الأساسية التي تلعب دورًا في تقليل اجهاد العضلات المعروف لدى الرياضيين.

- البيض أحد أهم مصادر البروتين التي تعمل على تلاف العضلات، كما أنها تحتوي على أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على علاج الالتهابات وألم الجسم.

مجموعة نصائح أخرى

- تأكد من حصولك على قسط وافر من الراحة.

- يمكن تجربة العلاج المائي، وفقًا لمختص.

- الحصول على التدليك.