متى يجب على الحامل الإفطار في رمضان؟ الرأي الطبي

رمضان وصحة الحامل:

شهر رمضان الكريم

حالات مرضية يُسمح فيها للحامل بالإفطار

حامل تعاني من ارتفاع الضغط

أمراض صحية تمنع الصيام

أطعمة متنوعة تحوي الحديد

حالات أخرى يُسمح فيها للحامل بالإفطار

حامل تشكو تكرار التعب الشديد

كيفية التعامل مع إفطار الحامل

ضرورة المتابعة الطبية للحامل بانتظام

نصائح عامة للحامل في رمضان:

الغذاء الصحي للحامل

التغذية السليمة:

شرب الماء بشكل منتظم:

الراحة والنوم الجيد:

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 فبراير 2025 07:18 صباحاً - يُعَدُّ شهر رمضان المبارك وقتاً خاصاً ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم؛ حيث يجتمعون للصيام والتضرع إلى الله في أيام مباركة، وعندما يتعلق الأمر بالمرأة الحامل يصبح الصيام -في أحيان كثيرة- من الفترات الحساسة التي قد تؤثر في صحة المرأة وفي صحة جنينها بشكل كبير، ولذلك فإن السؤال الأهم الذي قد يطرحه الكثيرون هو:في هذا التقرير استطلعت"الخليج 365 وطفلك" حالات إفطار الحامل، وتم اللقاء مع الدكتورة هند سلمي أستاذة أمراض النساء والولادة لمناقشة الرأي الطبي في إفطار الحامل، والحالات التي توجب الإفطار مع مراعاة الحفاظ على صحة الحامل والجنين، وتسليط الضوء على بعض النصائح المهمة التي تضمن الراحة والأمان في شهر رمضان الكريم.إن قرار الإفطار في رمضان بالنسبة للحامل يجب أن يستند إلى تقييم شامل لحالتها الصحيةمن الناحية الطبية، وأن تُراعي الحالة الخاصة التي قد تتطلب الإفطار، و الأمر متروك حسب كل حالة وأهم النقاط هي:الحامل يُسمح لها بالإفطار إذا كان الصيام يؤثر سلباً في صحتها أو في صحة الجنين؛ فقد تكون الحامل في وضع صحي يتطلب الراحة أو التغذية المناسبة، وفي هذه الحالة يُسمح لها بالإفطار.على الحامل استشارة الطبيب المتابع لحالتها قبل اتخاذ قرار الصيام أو الإفطار؛ فإذا قرر الطبيب أن الصيام قد يؤثر سلباً في صحتها أو في صحة الجنين، فيجب على الحامل أن تلتزم بنصيحته وتفطر.عند وجود مضاعفات صحية خلال الحمل، مثل الولادة المبكرة أو المشاكل الصحية الحادة، يتم السماح بإفطار الحامل إذا كان ذلك يحمي حياتها وصحة الجنين.هنا تقدم الدكتورة هند سلمي، استشاري النساء والتوليد، مجموعة من النصائح الطبية المهمة التي تتعلق بصحة المرأة الحامل في شهر رمضان، وقد أكدت أن الحامل في رمضان يجب أن تكون حريصة على مراقبة حالتها الصحية بشكل دائم بالتعاون مع طبيبها المتابع، وأن هناك حالات محددة يمكن أن تقتضي الإفطار:الصيام في رمضان قد يكون له تأثيرات متفاوتة في المرأة الحامل، ويعتمد ذلك بشكل كبير على حالتها الصحية العامة التي تختلف من حامل إلى أخرى؛ إذ يمكن أن يسبب الصيام بعض المخاطر الصحية للحامل التي تعاني من أمراض صحية مثل:تُعتبر الأنيميا من المشاكل الشائعة بين النساء الحوامل، حيث يسبب نقص الحديد في الجسم شعوراً بالإرهاق والتعب الشديد، وقد يكون الصيام مضراً لها؛ لأنه يزيد من الشعور بالضعف ويؤثر في قدرة الجسم على تحمل أعباء الحمل.سكري الحمل هو حالة صحية يمكن أن تُصاب بها المرأة في أثناء الحمل، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل غير طبيعي، في هذه الحالة يُعتبر الصيام تحدياً كبيراً؛ لأن الحامل قد تتعرض لتقلبات في مستويات السكر، ما يشكل خطراً على صحتها وعلى صحة الجنين.الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم يجب أن يكن حذرات جداً في أثناء الصيام؛ لأن نقص السوائل خلال فترة الصيام قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ضغط الدم؛ ما يعرض الأم والجنين لخطر أكبر.في حال كانت الحامل تعاني من الإرهاق الزائد أو الدوار؛ فإن الصيام قد يزيد من مشاعر التعب، وقد يعرضها للانخفاض المفاجئ في مستويات السكر في الدم أو الجفاف.إذا كانت الحامل في مرحلة متقدمة من الحمل أو كانت هناك مضاعفات صحية قد تعرضها للخطر، مثل النزيف أو قلة حركة الجنين أو انكماش شديد؛ فإن الإفطار يصبح ضرورياً لضمان الراحة والأمان لها ولجنينها.في حال كان الطبيب قد نصح الحامل بالإفطار بناءً على حالتها الصحية الخاصة، فإن ذلك يُعَدُّ ضرورة طبية، الطبيب هو المسؤول عن اتخاذ القرار السليم في مثل هذه الحالات.في حال قررت الحامل الإفطار بسبب حالة صحية معينة، فإنها يجب أن تتبع بعض التعليمات التي تضمن تعويض الأيام المفقودة.تنصح الدكتورة هند الحامل الصيام عند تحسن حالتها الصحية.على الرغم من التحديات الصحية التي قد تواجهها بعض الحوامل خلال رمضان؛ فإن هناك عدة نصائح قد تساعد على التخفيف من آثار الصيام على صحتها:يجب أن تحرص الحامل على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وأن تتضمن وجبات الإفطار والسحور الخضروات، الفواكه، البروتينات، والحبوب الكاملة.يُوصى بتناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف؛ حيث إن الجفاف قد يؤدي إلى تدهور صحة الحامل والجنين.من المهم أن تحصل الحامل على قسط كافٍ من النوم والراحة في أثناء فترة الصيام، النوم الجيد يساعد على تجديد الطاقة وتقليل الشعور بالتعب.* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.